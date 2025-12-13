蕭秉治暖唱浪漫情歌！〈恆星〉陪粉絲跨年 回顧2025年創作破百首歌曲

記者鄭尹翔／台北報導

被歌迷封為「旋律工廠」的蕭秉治，年末再度帶來全新創作單曲〈恆星〉，作為《Ho Ho Ho!》聖誕特輯中唯一的全新歌曲，獻給在寒冬裡仍然相信愛的每一個人。蕭秉治以「恆星」作為愛的隱喻，描寫在無盡宇宙中，愛人就是世界的中心，所有情感與浪漫都圍繞著對方旋轉，溫柔又深刻，成為2025年末最具療癒力量的聖誕情歌。

蕭秉治推出新歌。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治分享創作理念時表示，聖誕節是一個充滿溫度的節日，希望大家都能與深愛的人一起擁抱、一起聽歌，感受音樂帶來的陪伴與力量。〈恆星〉歌詞寫下「讓我的浪漫繞著你轉一圈又一圈／讓我的溫柔抱著你暖一遍又一遍」，在冷冷的冬天裡，用安穩而炙熱的情感陪伴聽眾度過每一個夜晚。

創作能量爆發的蕭秉治，2025年已寫下超過百首作品，陸續推出戲劇《難哄》插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉、與法蘭合作電影《96分鐘》宣傳曲〈What Am I Fighting For〉，以及為中信兄弟打造的〈進化〉、〈520〉，和GX合作的〈超人披風〉等作品，曲曲引發討論，也再次證明其穩定又高產的創作實力。

〈恆星〉MV以浩瀚宇宙為主視覺，蕭秉治坐在象徵愛的恆星上演唱，畫面浪漫卻暗藏挑戰。他笑說自己其實有懼高症，拍攝時必須多次爬上梯子掛星星，來回三十多次讓他緊張到腳發抖，與想當「酷哥」的形象形成反差，意外成為拍攝現場的趣事。

蕭秉治也將在12月13日高雄夢時代「OPEN！Dream World 夢想演唱會」及12月14日新北耶誕城，首度現場演唱全新單曲〈恆星〉。此外，12月24日《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會將於台北大全聯內湖店舉行，免費入場，蕭秉治也將與蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯一同，用歌聲為聖誕夜帶來溫暖與祝福。《Ho Ho Ho!》聖誕特輯目前已全面數位上線。

