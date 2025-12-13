蕭秉治獻上新單曲〈恆星〉 Energy、丁噹耶誕特輯集結

蕭秉治拍MV爬梯子腳抖，自招有懼高症。（相信音樂相信音樂）

全新推出的《Ho Ho Ho!》聖誕特輯集結 Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯重新演繹多首經典聖誕歌曲，並加碼收錄一首全新暖心單曲〈恆星〉，由蕭秉治浪漫打造，作為獻給歌迷的年末聖誕禮物。歌曲以「恆星」比喻心中最重要的愛人，在無垠宇宙之中，你就是世界的中心，所有軌道都為你而轉。蕭秉治分享，聖誕節是一個非常溫暖的節日，希望大家能與深愛的人相擁，一起聽這首歌感受幸福。〈恆星〉MV已於相信音樂官方平台首播。

創作能量持續爆發的蕭秉治，光是 2025 年就完成超過百首作品，堪稱靈感不停歇。今年陸續推出戲劇《難哄》插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉、與法蘭合作為電影《96分鐘》量身打造的宣傳曲〈What Am I Fighting For〉，以及為中信兄弟創作的〈進化〉、〈520〉，還有 GX 的〈超人披風〉等作品，首首引發共鳴，「旋律工廠」的稱號實至名歸，他也期待明年能帶來更多新作與大家見面。

秉治創作靈感爆發，2025年寫出上百首歌曲。（相信音樂提供）

〈恆星〉旋律溫柔而堅定，歌詞洋溢浪漫氣息，「讓我的浪漫繞著你轉一圈又一圈／讓我的溫柔抱著你暖一遍又一遍」，在寒冷冬日裡，像一顆穩定又熾熱的恆星，為人帶來依靠與溫度。蕭秉治笑說自己其實不想當暖男，而是想走「酷哥」路線，不料在MV 拍攝現場，浩瀚宇宙場景中他坐在恆星上高歌，還得多次爬梯子掛星星，結果因為懼高症腳不停發抖，被工作人員當場發現。他也自嘲坦白，來回爬了三十多次，真的緊張到不行。 接下來，蕭秉治也將在多場活動首唱〈恆星〉，包括 12 月 13 日高雄夢時代 OPEN！Dream World 夢想演唱會，以及 12 月14 日新北耶誕城演出。12 月 24 日晚間 8點，他也將現身台北大全聯內湖店，參與免費入場的《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，與蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯等人一同用歌聲擁抱每一位到場觀眾，為平安夜注入滿滿愛與溫度。《HoHo Ho!》聖誕特輯目前已全面數位上線，更多蕭秉治的最新動態，請持續關注他與相信音樂的官方社群平台。

