蕭秉治當了五月天13次開場嘉賓 首度赴大馬「榴槤」忘返

蕭秉治在著名景點鬼仔巷拍照打卡。（相信音樂提供）

蕭秉治近年擔任五月天「回到那一天」演唱會13場開場嘉賓，收獲了不少愛屋及烏的歌迷，他很感謝師兄給他的機會，也很謝謝歌迷的支持，讓他7月4日能到馬來西亞舉辦個人首次專場，以及上海演唱會完售再返場，他說：「屆時會有不同的歌單希望帶給歌迷不一樣的驚喜，也希望跟我一起飛的大家都要注意安全。」

日前擔任五月天「回到那一天」演唱會馬來西亞場的開場嘉賓的他，把握時間踩點打卡，在工作人員帶路下前往熱門景點鬼仔巷，一覽復古壁畫、老式建築彷彿穿越時空的懷舊氛圍，現場很多馬的裝置，還被眾人拱跳他為Energy創作的〈馬上去〉，最後還在工作人員推薦下，首次嘗試了榴槤冰，吃了一口覺得還不錯，很推薦暑假歌迷來看他演唱會時，一定要來吃吃。

蕭秉治日前在大馬體驗吃榴槤冰。（相信音樂提供）

蕭秉治生日和家人吃飯。（相信音樂提供）

蕭秉治以個人之姿從2019年的「凡人」演唱會，唱到2026「活著 Alive」演唱會，從3千人唱到萬人，如今「活著 Alive」演唱會已走過8個城市，9日剛過完生日的他，許下生日願望，新的一年他也期待能到更多城市跟歌迷見面，讓歌迷不用舟車勞頓，可以在自己居住的地方看到他的演出，除了日前宣布7月4日將在馬來西亞Zepp Kuala Lumpur舉辦《活著》演唱會，今年也將實現對歌迷的約定包括上海返場和香港場，以及繼續在更多城市解鎖個人首次的演出。

