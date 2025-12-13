蕭秉治當「酷哥」 腳狂抖自招有懼高症

蕭秉治拍攝〈恆星〉MV，他透露自己有懼高症。（相信音樂提供）

在剛推出的《Ho Ho Ho!》聖誕特輯中，收錄了蕭秉治的新單曲〈恆星〉，歌曲以恆星作為愛人的隱喻，在無盡宇宙裡，你就是我的恆星，是我整個世界的中心，我的世界繞著你而轉，蕭秉治說：「因為聖誕節是很溫暖的節日，希望大家都能跟深愛的人抱在一起聽這首歌。」

年末溫暖的〈恆星〉歌曲，歌詞滿是浪漫氛圍，寫出溫暖歌詞的他，稱自己不是暖男想當「酷哥」，不過在拍攝MV時，現場打造成浩瀚宇宙，他坐在恆星上高歌，爬上梯子掛上星星，才說想當「酷哥」卻被工作人員發現爬梯子時腳在抖，他馬上自招：「爬梯子來回三十幾次，加上我有懼高症，真很緊張！」

廣告 廣告

蕭秉治12月13日高雄夢時代OPEN！Dream World夢想演唱會、12月14日新北耶誕城也將首唱全新單曲〈恆星〉。12月24日「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，免費入場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治晚上8點於台北大全聯內湖店舉辦，用歌聲擁抱每一個人，用愛唱響平安夜。蕭秉治2025年就寫出了超過百首歌曲，包含戲劇《難哄》插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉、與法蘭合作為電影《96分鐘》打造宣傳曲〈What Am I Fighting For〉等，被稱為「旋律工廠」當之無愧。

更多中時新聞網報導

UBA》主力帶傷拚勝 義守教頭感動落淚

經典賽》中華隊 快情蒐 紅雀火球男 有意為韓出征

NBA》熱火洛齊爾拒認罪 近億元交保