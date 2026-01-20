蕭秉治被拱挑戰吳建豪「奪命三搖」 無奈喊：要慎選嘉賓

蕭秉治在各地展開巡演。相信音樂提供

「金曲製造機」蕭秉治新的一年繼續帶著「活著 Alive」巡迴演唱會前往各城市，週末分別在上海、南京開唱，挾著上海完售的氣勢，他感謝說：「因為上海場有很好的成績，第一次售罄，跟大家分享一個好消息，應該是有機會返場，真的很謝謝這6場大家的支持！」

在上海和南京分別邀請鼓鼓呂思緯、丁噹擔任嘉賓，他們倆為歌迷謀福利，平常鮮少跳舞的蕭秉治，在他們的力拱下，扭動腰臀時下最夯的吳建豪新曲〈傑作〉的「奪命三搖」，讓蕭秉治忍不住求饒地說：「下次我要慎選嘉賓！」

一開場，蕭秉治演唱〈戰神〉、〈Superhero〉等歌，他看著台下滿場歌迷說：「我會永遠記得，今天是我人生第一次上海售罄的演唱會，謝謝大家！希望下次有機會和現場歌迷一起拍MV。」

擇日不如撞日，擔任嘉賓的鼓鼓立刻幫蕭秉治圓夢與現場近千人拍攝影片留念，當合唱完〈天機〉後，鼓鼓拿起手機直接跟蕭秉治說：「我現在就幫你跟他們拍MV。」為了蕭秉治，戴著兔子帽子的鼓鼓笑稱為了他打扮成閃亮的兔子，他對蕭秉治說：「今天我來，你要給我一點面子跳一下舞！你有一首歌叫〈恆星〉，上海前陣子辦了一個演唱會叫《恆星之城》，有一個很紅的舞步。」就在鼓鼓力邀下，兩人即興大跳「奪命三搖」，難得看到蕭秉治跳舞，全場歌迷嗨翻。

一唱完上海場，蕭秉治便馬不停蹄連夜坐車前往南京，丁噹特別到南京擔任嘉賓，穿著性感的她，讓害羞的蕭秉治不敢直視，「我都不敢看你的脖子以下了。」有備而來的丁噹接力跳「奪命三搖」外，兩人合唱蕭秉治為她寫的經典歌曲〈冷血動物〉，丁噹也首度演唱蕭秉治近日為他量身打造的〈最痛的遺憾〉，現場歌迷聽得如痴如醉。

而早在下午彩排時，蕭秉治聽丁噹演唱，不停的舉起大拇指大讚：「噹姐真的太會唱了！」丁噹也回誇蕭秉治太會寫了，開玩笑說：「如果這首歌紅的話，秉治要記得拿到版稅時請我吃飯。」



