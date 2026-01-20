蕭秉治被拱跳吳建豪「奪命三搖」 求饒：下次要慎選嘉賓

蕭秉治（右）「活著 Alive」演唱會上海場邀鼓鼓擔任嘉賓。相信音樂提供



蕭秉治「活著 Alive」巡迴演唱會日前在上海、南京開唱，分別邀鼓鼓（呂思緯）、丁噹當嘉賓，2人為歌迷謀福利，力拱鮮少跳舞的蕭秉治扭動腰臀跳吳建豪〈傑作〉「奪命三搖」，讓他忍不住求饒：「下次我要慎選嘉賓。」

一開場，蕭秉治演唱〈戰神〉、〈Superhero〉等歌，並對滿場歌迷說：「我會永遠記得，今天是我人生第1次上海售罄的演唱會，謝謝大家！希望下次有機會和現場歌迷一起拍MV。」

蕭秉治（左）和丁噹與南京歌迷拍下合照。相信音樂提供

而鼓鼓立刻幫蕭秉治圓夢，當合唱完〈天機〉後，拿起手機直接跟蕭秉治說：「我現在就幫你跟他們拍MV。」戴著兔子帽的鼓鼓還笑稱為了他打扮成閃亮的兔子，「今天我來，你要給我一點面子跳一下舞！你有1首歌叫〈恆星〉，上海前陣子辦了一個演唱會叫『恆星之城』，有一個很紅的舞步」。於是2人即興大跳「奪命三搖」，讓全場歌迷嗨翻。

一唱完上海場，蕭秉治連夜搭車前往南京，看著穿著性感的嘉賓丁噹，他害羞說：「我都不敢看妳的脖子以下了。」她除接力跳「奪命三搖」外，還合唱〈冷血動物〉，她也首度演唱蕭秉治近日為她量身打造的〈最痛的遺憾〉，彩排時蕭秉治就不停的舉起大拇指稱讚：「噹姐真的太會唱了！」她也開玩笑說：「如果這首歌紅的話，秉治要記得拿到版稅時請我吃飯。」

