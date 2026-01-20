蕭秉治豁出去了！重現吳建豪「奪命三搖」崩潰求饒：慎選嘉賓

記者徐珮華／台北報導

蕭秉治「活著 Alive」巡迴演唱會週末在上海、南京開唱，分別邀請鼓鼓（呂思緯）、丁噹擔任嘉賓。兩人親自為為歌迷謀福利，平常鮮少跳舞的蕭秉治，在他們的力拱下，扭動腰臀吳建豪新曲〈傑作〉的「奪命三搖」，忍不住求饒直呼：「下次我要慎選嘉賓！」

蕭秉治舉辦「活著 Alive」演唱會上海、南京站。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治看著台下滿場歌迷說：「我會永遠記得，今天是我人生第一次上海售罄的演唱會，謝謝大家！希望下次有機會和現場歌迷一起拍MV。」鼓鼓立刻替蕭秉治圓夢，與現場近千人拍攝影片留念。鼓鼓表示，蕭秉治有一首歌叫〈恆星〉，日前F4與阿信在上海舉辦「恆星之城」演唱會，正好有個很紅的舞步，兩人隨後即興大跳「奪命三搖」，讓全場歌迷嗨翻。

蕭秉治（右）合體鼓鼓（左），難得熱舞嗨翻全場。（圖／相信音樂提供）

丁噹則擔任南京站嘉賓，性感穿著蕭秉治害羞不敢直視，「我都不敢看你的脖子以下了。」有備而來的丁噹接力熱跳「奪命三搖」，並與蕭秉治合唱〈冷血動物〉及〈最痛的遺憾〉。早在下午彩排時，蕭秉治不停舉起大拇指稱讚丁噹「太會唱」，她也回誇蕭秉治太會寫了，開玩笑表示：「如果這首歌紅的話，秉治要記得拿到版稅時請我吃飯。」

挾著上海完售的氣勢，蕭秉治感謝歌迷支持，「因為上海場有很好的成績，第一次售罄，跟大家分享一個好消息，應該是有機會返場，真的很謝謝這6場大家的支持！」

