蕭秉治開唱滿週年！鼓鼓極限趕場助陣 壓線抵達義氣相挺

「金曲製造機」蕭秉治「活著 Alive」巡演7日在廣州登場，恰逢他從小巨蛋起跑的演唱會滿週年紀念，蕭秉治特地邀來好友鼓鼓（呂思緯）助陣，共同帶來三首合唱曲〈天機〉、〈認愛〉與GX的〈超人披風〉，現場氣氛嗨翻。

鼓鼓當天一早就搭機連趕2場演出，先在五月天演唱會壓軸表演，結束後火速搭車2小時趕到蕭秉治演唱會現場，開演前3分鐘才抵達舞台，堪稱極限趕場。他幽默向歌迷表示：「我今天不是為了某個男生，而是為了你們！」並幫忙傳達五月天粉絲的問候，現場充滿溫暖笑聲。

蕭秉治7日在廣州開唱，鼓鼓趕抵現場義氣相挺。相信音樂提供

這3天對蕭秉治來說工作滿檔，包括5日在深圳開唱、6日在廣州擔任五月天演唱會開場嘉賓，7日再度在廣州開唱。他笑說：「平常我都睡到下午三點，今天特別中午12點就起床，只為了跟你們見面！」

開場曲〈空中飛人〉、〈Get out〉與〈Superhero〉瞬間點燃全場氣氛，隨後轉入情歌橋段〈外人〉、〈520〉掀起大合唱高潮。演唱〈我還是愛著你〉時，歌迷高喊「我還是愛著你」，蕭秉治甜回「我也愛你」，逗趣互動笑翻全場。

