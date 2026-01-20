蕭秉治開唱被鼓鼓拱跳奪命三搖 求饒：下次要慎選嘉賓

蕭秉治(右)「活著 Alive」演唱會上海場，鼓鼓擔任嘉賓。（相信音樂提供）

「金曲製造機」蕭秉治週末分別在上海、南京舉辦「活著 Alive」巡迴演唱會，分別邀請鼓鼓呂思緯、丁噹擔任嘉賓，他們倆為歌迷謀福利，平常鮮少跳舞的蕭秉治，在他們的力拱下，扭動腰臀時下最夯的吳建豪新曲〈傑作〉的「奪命三搖」，讓蕭秉治忍不住求饒地說：「下次我要慎選嘉賓！」

一開場，蕭秉治演唱〈戰神〉、〈Superhero〉等歌，他看著台下滿場歌迷說：「我會永遠記得，今天是我人生第一次上海售罄的演唱會，謝謝大家！希望下次有機會和現場歌迷一起拍MV。」擇日不如撞日，擔任嘉賓的鼓鼓立刻幫蕭秉治圓夢與現場近千人拍攝影片留念，當合唱完〈天機〉後，鼓鼓拿起手機直接跟蕭秉治說：「我現在就幫你跟他們拍MV。」

鼓鼓還要求蕭秉治跳舞，「今天我來，你要給我一點面子跳一下舞！你有一首歌叫〈恆星〉，上海前陣子辦了一個演唱會叫《恆星之城》，有一個很紅的舞步。」就在鼓鼓力邀下，兩人即興大跳「奪命三搖」，難得看到蕭秉治跳舞，全場歌迷嗨翻。

蕭秉治「活著 Alive」演唱會上海場完售，有機會返場。（相信音樂提供）

一唱完上海場，蕭秉治便連夜坐車前往南京，丁噹特別到南京擔任嘉賓，穿著性感的她，讓害羞的蕭秉治不敢直視，「我都不敢看你的脖子以下了。」有備而來的丁噹接力跳「奪命三搖」外，兩人合唱蕭秉治為她寫的經典歌曲〈冷血動物〉，丁噹也首度演唱蕭秉治為他量身打造的〈最痛的遺憾〉，現場歌迷聽得如痴如醉，早在下午彩排時，蕭秉治就舉起大拇指大讚：「噹姐真的太會唱了！」丁噹也回誇蕭秉治太會寫了，開玩笑說：「如果這首歌紅的話，秉治要記得拿到版稅時請我吃飯。」丁噹也透露接下來她也將帶著「夜遊 A Night Tour」演唱會前往各城市，4月18日高雄巨蛋，3月21日成都站，期待唱歌給歌迷聽。

