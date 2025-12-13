蕭秉治靈感爆發年創上百曲 聖誕再獻浪漫「恆星」

記者周毓洵／臺北報導

創作力全面噴發的蕭秉治，再度以音樂為年末添上一抹溫暖色彩。他在2025年已完成超過百首歌曲創作，被歌迷封為「旋律工廠」，聖誕節前夕更推出全新浪漫單曲「恆星」，收錄於《Ho Ho Ho!》聖誕特輯中，作為送給歌迷的一份溫柔聖誕禮物。

「恆星」以恆星作為愛人的隱喻，描寫在浩瀚宇宙中，有一個人始終是自己世界的中心，「我的世界繞著你而轉」。蕭秉治表示，聖誕節是一個很溫暖的節日，希望大家能和深愛的人一起聽這首歌，「抱在一起感受那種安心又浪漫的感覺。」歌曲一推出，便被不少歌迷指定為今年的「聖誕必聽曲」。

廣告 廣告

不只新歌暖心，蕭秉治的創作能量也持續累積。今年他陸續推出戲劇《難哄》插曲「想悄悄住進你的靈魂」、與法蘭合作電影《96分鐘》宣傳曲「What Am I Fighting For」，以及為中信兄弟打造的「進化」、「520」、GX「超人披風」等多首作品，橫跨影視、運動與流行音樂領域，展現驚人的產量與多元風格。

雖然寫出滿滿浪漫歌詞，蕭秉治卻笑說自己「其實不是暖男，想當酷哥」。不過在「恆星」MV拍攝現場，他卻意外自招弱點。MV以浩瀚宇宙為主題，他坐在象徵恆星的裝置上高歌，還得多次爬上梯子掛星星，結果被工作人員發現腳抖不停，他立刻坦白：「我有懼高症，來回爬了三十幾次，真的很緊張！」反差模樣也讓現場笑聲不斷。

蕭秉治從今（13）日高雄夢時代《OPEN！Dream World夢想演唱會》，接下來明（14）日在新北耶誕城首唱「恆星」，12月24日更將登上《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會舞台，與蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯輪番演出，用歌聲陪伴大家度過最溫暖的平安夜。

蕭秉治創作靈感爆發2025年寫出上百首歌曲。（相信音樂提供）

蕭秉治拍MV爬梯子腳抖自招有懼高症。（相信音樂提供）

蕭秉治聖誕節再獻上浪漫單曲「恆星」。（相信音樂提供）