蕭秉治靈感爆發 「恆星」再獻浪漫

記者周毓洵／臺北報導

創作力全面噴發的蕭秉治，在今年已完成超過百首歌曲創作，被歌迷封為「旋律工廠」，耶誕節前夕更推出全新浪漫單曲「恆星」，收錄於《Ho Ho Ho!》耶誕特輯中，作為送給歌迷的一份溫柔耶誕禮物。蕭秉治今日將在新北耶誕城首唱「恆星」，12月24日更將登上《HOHOHO!唱響平安夜》公益演唱會舞臺，與蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯輪番演出，用歌聲陪伴大家度過最溫暖的平安夜。

廣告 廣告

「恆星」以星星為愛人的隱喻，描寫在浩瀚宇宙中，有一個人始終是自己世界的中心，「我的世界繞著你而轉」。蕭秉治表示，耶誕節是一個很溫暖的節日，希望大家能和深愛的人一起聽這首歌，「抱在一起感受那種安心又浪漫的感覺」。歌曲一推出，便被不少歌迷指定為今年的「耶誕必聽曲」。

不只新歌暖心，蕭秉治的創作能量也持續累積。今年他陸續推出戲劇《難哄》插曲「想悄悄住進你的靈魂」、與法蘭合作電影《96分鐘》宣傳曲「What Am I Fighting For」，以及為中信兄弟打造的「進化」、「520」、GX「超人披風」等多首作品，橫跨影視、運動與流行音樂領域，展現驚人的產量與多元風格。

蕭秉治創作靈感爆發，今年寫出上百首歌曲。（相信音樂提供）