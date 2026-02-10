蕭秉治《活著 Alive》海外場接力 生日喊話想陪歌迷更近

蕭秉治日前隨五月天赴馬來西亞演出，把握時間踩點打卡。（相信音樂提供）

蕭秉治9日剛過完生日，也為新的一年許下心願，希望能到更多城市與歌迷見面，讓大家不必舟車勞頓，就能在自己生活的城市欣賞他的演出。他透露，今年將持續擴展《活著Alive》演唱會版圖，除了日前正式宣布，7月4日將在馬來西亞 Zepp Kuala Lumpur舉辦專場外，也將實現與歌迷的多項約定，包括上海完售後返場、香港場演出，以及陸續解鎖更多城市的個人首次演出。

近年蕭秉治擔任五月天《回到那一天》演唱會13場開場嘉賓，穩定的現場實力與情感濃厚的歌聲，成功吸引不少「愛屋及烏」的師兄歌迷。他感謝五月天給予站上大舞台的機會，也謝謝歌迷一路以來的支持，讓他得以完成馬來西亞首場個人專場，以及上海場次完售後再度返場的成績。他也預告，屆時將準備不同歌單，希望帶給歌迷不一樣的驚喜，並貼心提醒歌迷出外追場務必注意安全。

不敢吃榴槤的蕭秉治在馬來西亞嘗試榴槤冰。（相信音樂提供）

日前隨五月天前往馬來西亞演出的蕭秉治，也把握空檔踩點打卡，在工作人員帶領下造訪熱門景點鬼仔巷，欣賞復古壁畫與老式建築，感受彷彿穿越時空的懷舊氛圍。現場不少「馬」造型裝置，更被眾人起鬨跳起他為Energy創作的〈馬上去〉。此外，他也首次嘗試榴槤冰，原本不太敢吃榴槤，吃了一口後意外覺得順口，笑說很推薦歌迷暑假來看演唱會時一定要嚐嚐。

新的一年，蕭秉治將陸續解鎖更多城市的個人首次演出。（相信音樂提供）

回顧《活著 Alive》演唱會歷程，蕭秉治去年完成北高雙蛋後，隨即帶著滿滿能量前往北京、武漢、深圳、廣州、上海、南京等六座城市演出。他感性表示：「很感謝來到現場的大家一起大合唱和應援，我都記在心裡，能感覺到音樂被越來越多人喜歡，真的很幸福。」自2019年《凡人》演唱會一路唱到2026年《活著Alive》，他以個人之姿從3千人舞台唱進萬人場館，如今巡演已走過8座城市，人氣持續累積中。

