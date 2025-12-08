【緯來新聞網】歌手蕭秉治在完封北高雙蛋後，展開全新巡演《活著 Alive》，7日來到廣州開唱，這天也剛好是他從小巨蛋起跑的《活著 Alive》演唱會滿週年，除了感謝歌迷的支持，在這重要的日子，鼓鼓呂思緯也特別來當嘉賓相挺，而蕭秉治演唱會現場距離五月天演唱會現場有2小時車程，也就是鼓鼓一唱完就得搭車趕場，所幸在開演前三分鐘順利抵達，極限趕場就為了挺好兄弟，兩人合唱〈天機〉、〈認愛〉以及GX〈超人披風〉，與歌迷狂嗨。

蕭秉治《活著 Alive》演唱會週年 廣州開唱鼓鼓2小時極限趕場力挺。（圖／相信音樂提供）

當鼓鼓一上台，蕭秉治就為歌迷謀福利，對著鼓鼓大喊「脫脫脫」，鼓鼓作勢幫蕭秉治脫衣反應相當快，接著鼓鼓說：「你們知道我今天是為誰風塵僕僕趕來的嗎？」台下回蕭秉治，鼓鼓回：「我怎麼會是為了一個男生，我是為了你們。」但其實今鼓鼓一早上5點就搭飛機連趕二場，一切都是為了挺兄弟。而鼓鼓還當傳話大使，他說：「剛在五月天演唱會上有人舉牌說『好想秉治 幫我問好』，你們覺得我會記得嗎？不會，因為我來到這邊就是只記得現在的你們。」幽默且溫暖地幫歌迷傳達愛意。

蕭秉治5日先是在深圳舉辦《活著 Alive》演唱會。（圖／相信音樂提供）

這三天對與蕭秉治來說可是工作滿滿，5日先是在深圳舉辦《活著 Alive》演唱會、6日就到廣州擔任五月天演唱會開場嘉賓，7日繼續在廣州開唱，但他樂此不疲，對歌迷說：「平常我都是睡到下午三點，今天我特別12:00就起床了，為了跟你們見面！」全場尖叫回應，一開場他就先帶來〈空中飛人〉、〈Get out〉、〈Superhero〉讓氣氛瞬間沸騰！接著曲風一轉，來到蕭氏情歌橋段，〈外人〉、〈520〉掀起全場大合唱，當唱完〈我還是愛著你〉時，歌迷對他大喊「我還是愛著你」，蕭秉治回「我也愛你」，歌迷接著逼問「愛誰？」他滿滿的「求生欲」說：「都愛！都愛！」此話一出，蕭秉治透露：「導演在我的耳機說：『你這個渣男』。」笑翻全場。

