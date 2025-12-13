蕭秉治2025年創作靈感爆發寫出上百首歌！ 〈恆星〉MV想當酷哥結果「爬梯子時腳在抖」

記者林政平報導／蕭秉治2025年創作靈感大爆發，寫出超過百首歌曲，今年也陸續推出陸續推出戲劇《難哄》插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉、與法蘭合作為電影《96分鐘》打造宣傳曲〈What Am I Fighting For〉、為中信兄弟量身創作〈進化〉、〈520〉、GX〈超人披風〉等歌都深受歡迎，新歌〈恆星〉收錄在剛推出的《Ho Ho Ho!》聖誕特輯中。

蕭秉治日前跟Energy、丁噹、白安、鼓鼓一起合作《Ho Ho Ho!》聖誕特輯中，除了他們重新詮釋的經典聖誕曲外，裡面收錄了一首全新的暖心單曲，就是來自蕭秉治的〈恆星〉，作為2025年末獻給歌迷的聖誕禮物！歌曲以恆星作為愛人的隱喻，在無盡宇宙裡，你就是我的恆星，是我整個世界的中心，我的世界繞著你而轉，蕭秉治說：「因為聖誕節是很溫暖的節日，希望大家都能跟深愛的人抱在一起聽這首歌。」

年末溫暖的〈恆星〉歌曲，歌詞滿是浪漫氛圍，「讓我的浪漫繞著你轉一圈又一圈／讓我的溫柔抱著你暖一遍又一遍」，在冷冷的冬日裡，用這份安穩又炙熱的依戀幫你避寒，寫出溫暖歌詞的他，稱自己不是暖男想當「酷哥」，不過在拍攝MV時，現場打造成浩瀚宇宙，他坐在恆星上高歌，爬上梯子掛上星星，才說想當「酷哥」卻被工作人員發現爬梯子時腳在抖，他馬上自招：「爬梯子來回三十幾次，加上我有懼高症，真很緊張！」

