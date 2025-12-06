蕭美琴交管勤務員警遭箱型車撞擊 北榮院長：生命跡象穩定

遭撞重傷的林姓員警目前生命跡象穩定，台北榮總表示，已動員多科團隊全力治療，將防止感染列為首要目標。 圖僅示意，非當事人（示意圖／CTWant 攝影組）

副總統蕭美琴昨（5）日前往宜蘭礁溪視察金柑產業，行程結束返程途中，一名在現場執行交管勤務的林姓員警遭廂型車撞擊，導致重傷。隨後送往陽明交通大學附設醫院手術搶救，病情穩定後再轉送台北榮民總醫院治療。北榮院長陳威明今（6）日表示，該名員警目前生命跡象穩定，腦部與重要器官未受損，現階段最大風險為傷口感染。院方已啟動多科團隊全力防治，盼患者能逐步康復，未來重返工作崗位。

陳威明指出，這起事故造成的傷勢相當嚴重，「總統、副總統、行政院長都有指示，全力搶救」。目前患者意識清楚，為減輕劇烈疼痛，院方已給予止痛與鎮靜處置。他說明，患者腦部、心臟及肺部均未受損，也沒有臟器外露，主要風險為感染控制。由於患者在事故中曾跌入水溝，「水溝的水當然是不乾淨的」，院方將使用最好的藥物，持續進行清創與換藥，以防止感染發生。

他坦言，後續治療與重建將是一條漫長的路。北榮已動員整形外科、骨科、泌尿科、大腸直腸外科等專業團隊，同步介入心理治療，提供全方位醫療照護。陳威明強調，醫療團隊會盡全力替患者爭取最佳恢復機會，希望員警能早日康復、重返崗位。

