蕭美琴交管勤務「連2起員警車禍」 總統府：持續關心並給予協助

記者劉秀敏／台北報導

副總統蕭美琴5日前往宜蘭視察，礁溪警分局24歲林姓員警卻在執行交管勤務時遭廂型車撞擊重傷，而蕭美琴返回台北時，大安分局的曾姓員警也在執勤時與轎車發生碰撞，造成右手骨折及四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）日受訪表示，事件發生後，在宜蘭的行政院政委陳金德、立委陳俊宇第一時間都趕到醫院去關心傷者、慰問家屬，表達正副總統對於傷勢狀況的關心，目前傷者已恢復穩定生命跡象，後續府方也會持續表達關心並給予協助。

針對蕭美琴5日赴宜蘭視察行程發生兩起交通事故，郭雅慧今日受訪表示，員警維安非常辛苦，當然大家都希望能安全第一。昨天傍晚發生了這樣不幸、令人遺憾的狀況，在宜蘭的行政院政委陳金德、立委陳俊宇第一時間都趕到醫院去關心傷者、慰問家屬，表達正副總統對於傷勢狀況的關心。

郭雅慧說，傷者後續也轉送到台北榮民總醫院，而她稍早確認訊息，經過三個小時的搶救後，該員警已恢復穩定生命徵象，這是不幸中的大幸，後續也會持續表達關心並給予協助。



