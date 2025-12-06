蕭美琴交管勤務2警車禍釀重傷 總統府：維安安全列首要

副總統蕭美琴昨日前往宜蘭礁溪視察金柑產業，返程途中接連發生兩起警員執勤車禍。（圖／方萬民攝）

副總統蕭美琴昨日前往宜蘭礁溪視察金柑產業，行程結束返北途中卻意外接連發生警員受傷事件。當晚，一名在現場執行交管的林姓員警遭廂型車撞擊，身受重傷；約40分鐘後，台北市大安區又有曾姓員警在執勤副總統車隊任務時與車輛碰撞，導致右手骨折，兩起事故相繼發生，引發社會關注。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）日強調，第一線維安人員非常辛苦，希望以安全為優先。

昨5日晚間6時許，當時副總統蕭美琴結束礁溪行程準備前往頭城，林姓員警在現場執行交管時遭徐姓男子駕駛的黑色廂型車撞擊，造成右大腿重傷，送醫後經陽明交大附醫手術搶救轉入加護病房，隨後送往台北榮總治療，狀況已趨穩定。

同日晚間，北市大安區也發生一起事故，負責副總統車隊路況查報的副分隊長與自小客車發生碰撞受傷。對此，蕭美琴除表達關切外，也希望社會各界為兩名受傷員警集氣，盼能早日康復。

郭雅慧表示，維安工作相當辛苦，所有人都以安全為首要考量。她指出，昨傍晚發生這起令人遺憾的不幸事件後，政務委員陳金德與立委陳俊宇已在第一時間前往醫院探視傷者並慰問家屬，轉達政府及總統對傷勢的關心。林姓員警隨後轉送北醫，經過約3小時搶救後，生命跡象恢復穩定，雖然情況仍需觀察，但可說是不幸中的大幸；總統府也將持續關注後續治療並提供必要協助。

