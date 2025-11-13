蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：受這人邀請

▲蕭美琴7日站上歐洲議會演說。（圖／林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委郭正亮昨（12）日狠批，蕭美琴的演講只是場邊活動，跟歐洲議會無關，也沒列入紀錄，且受IPAC共同主席之一的范雲邀請，有什麼了不起？

郭正亮昨上《綠也掀桌》表示，如果賴清德到明年520還沒有去過美國本土，就太丟臉了，執政2年耶？那就表示外交完全失敗，就只能透過那種「范雲邀請蕭美琴」這種方式，IPAC共同主席之一就是范雲，范雲邀請蕭美琴，這有什麼了不起？一下就被拆穿了。

廣告 廣告

郭正亮直言，IPAC不是外交，而是反中大集會，哪裡是外交？而且是蕭美琴進去，才把台灣副總統的名牌掛上去，且歐洲議會也沒有將蕭美琴演講列入當日的活動紀錄，這個叫「場邊活動」（side event）。就像APEC，習近平不是見了川普？這個叫作「APEC的場邊會議」，沒有APEC的紀錄。

郭正亮認為，所以蕭美琴這場演講跟歐洲議會完全沒有關係，去看歐洲議會的議事錄？一個字也沒有，只是借場地而已。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻：藍白有嗎

不是殺假boy！蔣萬安露臉宣布正常上班課 「all噴蔣」們失望了

AIT約鄭麗文面試？郭正亮指可能談2事：不用高估主席影響力