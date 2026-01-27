蕭美琴再訪亞創中心 宣示無人機百分百非紅供應鏈、全面在台製造

副總統蕭美琴26日前往嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）」參訪，由嘉義縣長翁章梁陪同，立法委員蔡易餘、陳冠廷出席。蕭副總統此行除實地了解無人機產業最新研發成果與應用現況，也與產業代表深入座談，重申政府推動無人機產業的決心，強調未來無論軍方或公部門採購，均須達成百分之百非紅供應鏈，並朝全面在台生產目標邁進，在政府全力協助下推動國產化、進軍全球市場。

↑圖說：副總統蕭美琴前往嘉義縣亞創中心進行參訪，了解無人機產業最新發展現況及研發成果。（圖片來源：嘉義縣政府提供）

活動現場展示近年在機體研發、系統整合、關鍵零組件及多元應用解決方案上的成果。蕭副總統表示，兩年前她曾以副總統當選人身分到訪，如今產業發展已有明顯進展，顯示政策方向與產業努力正逐步開花結果。她指出，政府持續透過行政院統籌，結合經濟部、國科會等跨部會資源，推動整合型計畫，補足技術缺口，協助產業聚落成形，並拓展國內外市場。

談及無人機產業的未來布局，蕭副總統指出，因應國際地緣政治變化與資安需求，台灣無人機必須取得國際高度信賴，因此「100%非紅供應鏈」是不可動搖的基本原則，並需逐步實現關鍵技術與製造全面在台落地，強化台灣在全球供應鏈中的戰略地位。

↑圖說：現場展出近年在機體、系統整合、關鍵零組件及各項應用解決方案的研發成果。（圖片來源：嘉義縣政府提供）

在產業發展動能方面，蕭副總統也提到，僅仰賴內需市場不足以支撐產業長期成長，進軍全球是必然方向，但仍須以國內市場作為起點。她呼籲各界支持年度總預算與國防特別預算，為無人機產業規模化與國際化奠定穩固基礎。

蕭副總統同時強調，深化國人對本土產業與人才培育的認同同樣關鍵，政府將透過相關活動與推廣，讓社會大眾更了解無人載具在農業、防災、工業、物流等多元領域的應用價值，進一步厚植產業發展的人才基礎。

↑圖說：蕭美琴表示，鑑於國際地緣政治與資安需求，都必須達成「100% 非紅供應鏈」，並逐步實現全面在台生產目標，以利台灣無人機取得國際信賴。（圖片來源：嘉義縣政府提供）

她也提醒，無人機屬於高度競爭且技術快速演進的新興產業，政府除協助排除法規調適、測試場域等制度性問題外，業者仍須持續強化研發能量，確保技術與國際趨勢接軌。

嘉義縣政府表示，將持續配合中央政策，推動無人機產業與市場擴展。活動尾聲，全體與會貴賓於亞創中心合影留念，蕭副總統並致贈印有「乖乖」字樣的總統府紀念版綠色乖乖，象徵「Made in Taiwan」的穩定品質與堅定決心。她重申，面對美國及其他重視非紅供應鏈的國家，政府將成為產業最堅實的後盾，協助台灣無人機產業站上國際舞台。

