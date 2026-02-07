蕭美琴出席外籍看護移工防災士培訓 用印尼語表感謝

副總統蕭美琴今（7）日上午出席「外籍看護移工防災士培訓」活動， 以印尼語「Terima Kasih」表達對移工朋友離鄉背井來台投入經濟發展與長照工作感謝之意，並強調在賴總統推動「全社會防衛韌性」理念下，政府將持續強化民力培訓。期盼移工朋友在完成防災士培訓後，也將防災知識分享給雇主與社區，成為守護自己與他人的關鍵力量。

副總統致詞時表示，今天很高興受邀出席「外籍看護移工防災士培訓」活動，這是在台灣已培訓超過10萬名防災士後，首度專為在台移工朋友所舉辦的防災士培訓。感謝主辦單位「台中市地方文化發展促進會」、「台灣世界展望會」，以及所有參與的移工姐妹兄弟們，持續擴大台灣的防災士培訓工作，為台灣社會安全網補上最溫柔、也最關鍵的一塊拼圖。

蕭美琴指出，移工朋友們離鄉背井，跨越文化與族群的藩籬，遠道來到台灣這個陌生的地方，為台灣的經濟發展付出心力，同時照顧許多長輩，對台灣社會做出極大的貢獻。感謝大家願意在工作之餘，特別抽空參與防災士培訓，提升自身專業能力，相信今天的課程將為所有人帶來實質幫助。

她提到，台灣與印尼同樣面臨地震、颱風等天然災害的挑戰，也因為氣候變遷導致颱風或水災情形更加嚴重，多年前，印尼曾因地震引發海嘯等重大災害。無論發生天災或是人禍，希望每個人都要知道如何保護自己，並守護家人和身邊的人。

蕭美琴表示，正因台灣面臨許多天災的挑戰和風險，賴總統特別推動「全社會防衛韌性」的概念，「民力訓練」就是其中非常重要的支柱。移工朋友生活在這塊土地上，就是台灣社會重要的一分子，尤其移工們溫暖又有責任感，對台灣社會至關重要，政府希望大家都能在台灣安心生活、了解保護自己的方法。

副總統期許移工朋友們完成課程成為防災士之後，回到社區能將所學知識分享給雇主及其他朋友，未來若政府持續在台灣各地辦理類似課程，也鼓勵大家邀請同鄉朋友一同參與，讓專業防災知識成為使自己更安心、更安全的重要力量。

副總統也再次感謝移工朋友把台灣當作第二個家，一起在這塊土地上生活。並強調，移工朋友是台灣社會的重要成員，期盼大家在這個第二故鄉都能平安順遂，並向大家拜早年。

