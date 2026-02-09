蕭美琴出席日皇華誕酒會 重申強化國防守護主權

副總統蕭美琴。（本報資料照片）

日本台灣交流協會舉辦的「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」晚上在台北市君悅酒店舉行，副總統蕭美琴致詞強調，面對日益嚴峻的區域挑戰，台灣深知和平要靠實力，為此將繼續投入國防預算，強化防衛韌性，展現守護主權的堅定決心，並感謝日本政府在國際場域中重申台海和平穩定的重要性，並期待台日未來可以尋求更多合作機會。

蕭美琴表示，臺日情誼建立在深厚互信與共同價值之上，在民間交流、災害互助和經貿合作等領域皆持續深化。同為第一島鏈重要夥伴，臺灣期盼與日本共同實現「自由開放的印度太平洋」（FOIP），攜手促進區域和平、穩定與繁榮。

蕭美琴表示，臺日情誼早已超越地理距離，昇華為心靈的緊密相依。無論是民調顯示的高度互信，或是去年突破700萬人次的互訪，都證明了雙方情誼的深厚，臺日在地震、風災中建立「善的循環」，患難見真情，讓這份關係更堅不可摧。日本政府在去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖風災時，迅速提供防災科技援助，這份雪中送炭的情誼，臺灣人民銘記在心。

蕭美琴表示，他也要特別恭賀高市早苗首相在昨日的眾議院大選中，順利獲得日本廣大民意的託付與支持，繼續領導日本。這份強大的民意基礎，不僅肯定高市首相的卓越領導，更象徵臺日之間穩定的夥伴關係將更趨堅實。期待與高市首相所帶領的日本，共同尋求更多合作的機會，開創更輝煌、耀眼的新篇章。

蕭美琴提到，在經貿上，臺日關係不斷加深。從農產品的密切交流，到去年11月臺灣全面解除福島五縣食品禁令，皆象徵雙方關係邁入新的里程碑。透過去年底雙方簽署的「臺日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，更進一步強化資安與通關合作，共同帶動印太區域的繁榮發展。

蕭美琴表示，臺日共享自由、民主與法治等普世價值，且同處第一島鏈的關鍵位置。面對日益嚴峻的區域挑戰，臺灣深知「和平靠實力」，因此將持續提高國防預算，並編列國防特別預算強化防衛韌性，展現守護主權與民主生活方式的堅定決心。

蕭美琴感謝日本政府多次在國際場域重申臺海和平穩定的重要性。並強調，臺灣將持續與日本合作實現「自由開放的印度太平洋」，也期盼日方繼續支持臺灣擴大國際參與，讓臺灣有機會為國際社會做出更多貢獻。

此外，提到「台美對等貿易協定（ART）」可望農曆春節前簽署，蕭美琴表示，行政院也做了許多充分的準備，也期待最後這一哩路，能夠獲得國人同胞大家共同的支持，開創台灣在全球布局的新篇章。

