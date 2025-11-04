蕭美琴出席總工業會50週年慶

副總統蕭美琴（中）出席「台南市總工業會創會五十週年慶祝大會」，與受表揚優良會員及貴賓合影，肯定台南產業在傳承與創新上的堅實能量。 （記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

台南市總工業會四日於台南遠東香格里拉大飯店舉辦創會五十週年慶祝大會，以「五十共創 永續傳承」為年度主題，感謝歷任創會會員及長年陪伴的企業一路支持，並配合第七十九屆工業節進行優良會員表揚。理事長蔡明忠率理監事團隊，向所有支持台南產業鏈發展的夥伴致上最高謝意，期盼共同見證下一個產業突破的嶄新時代，副統蕭美琴也親臨會場致意並頒獎。

副總統蕭美琴致詞時表示，台南的產業能量來自「走出去、又願意回來」的力量。隨著台南科學園區、產業園區及傳統製造業的互補整合，愈來愈多曾至世界歷練的人才與資金選擇回到家鄉，投入城市與產業的再發展，這正是台灣產業向前的重要力量。

蕭美琴提到，全球都在面臨數位化、智慧化與國際競爭的新挑戰，這不只是壓力，也是產業再創價值的契機。她肯定台南市總工業會在ＡＩ應用與人才培育上不斷推動，協助中小企業導入智慧製造，讓台南能夠在競爭中持續保持前進動能。面對關稅制度、人才養成、國際供應鏈變動及中低價競爭等壓力，行政團隊已持續與各界溝通，在兼顧國家利益、產業利益及民生安全的原則下，積極爭取更有利的國際條件，同時也透過研發補助與市場拓展等政策協助企業前行。

蕭美琴最後表示，「五十年是一個階段，更是新頁的開始。」她期盼政府與產業持續攜手合作，強化技職教育、厚植人才能量，讓台南和台灣在全球舞台上持續發光。她期待下一個五十年一起迎向更智慧、更永續的產業新世代。

理事長蔡明忠表示，總工業會自創會以來，與台南地方產業共同走過半世紀。一０八年由「台南縣工業會」正式更名為「台南市總工業會」，承擔起引領產業升級與推動城市經濟的重要責任。他強調，五十年並非終點，而是再創新局的起點。大會最後由所有與會嘉賓共同祝賀台南市總工業會創會五十週年，象徵台南產業將以更堅實的韌性，跨越全球變局，迎向智慧、永續、共享的新工業世代。