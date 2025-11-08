蕭美琴出席IPAC演說！賴清德發聲「感謝邀約」：台灣堅定與歐盟一齊捍衛民主

副總統蕭美琴今（8日）現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」峰會（IPAC）劃下台灣外交新歷史，成為我國如此高層級的官員出現在歐洲議會的「首例」。對此，總統賴清德在社群X發文向IPAC主辦單位致謝，邀請蕭美琴在峰會上演講，並說作為國際信任的夥伴，堅定與歐盟及其他朋友站在一起，堅決捍衛民主。

據報導，蕭美琴是受到歐洲議會議員、對中政策跨國議會聯盟 (IPAC )歐盟共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）、庫塔（Bernard Guetta）邀請出席發表演說。

會上針對台海和平安全議題，蕭美琴強調，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展尤為關鍵，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場未曾改變，一個更強大的台灣意味著更穩定的印太地區、也將帶來更安全的世界。



演講結束後，IPAC在社群平台X發文表示，蕭副總統帶來一場突破性演講，此次也為台灣高層級官員首次在外國議會發表演說。



對於IPAC邀約蕭美琴出席演說，賴清德表示誠摯感謝，並說台灣作為受到國際社會信任的夥伴，堅定與歐盟及其他志同道合的朋友站在一起，堅決捍衛民主。

(圖片來源：總統府、賴清德Ｘ)

