蕭美琴出訪帛琉 不只是訪問友邦，更是台灣走向太平洋的重要一步

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

副總統蕭美琴近日率團訪問帛琉，再度把外界目光拉回這個人口不到兩萬人的太平洋島國。



很多人看到的是邦交國。



但如果把地圖攤開來看，帛琉的重要性從來不只是外交承認。



它的位置，就位在第一島鏈與第二島鏈之間，也是美國印太戰略的重要節點之一。



對台灣而言，帛琉是少數同時具備外交、戰略、安全與經濟意義的友邦。



因此蕭美琴這次出訪，表面上是深化邦誼，背後其實反映出台灣在太平洋布局的持續推進。



近年中國持續加大對太平洋島國的影響力。

廣告 廣告



從索羅門群島與中國簽署安全協議，到諾魯與台灣斷交，再到北京積極爭取區域國家支持，整個太平洋已成為中美戰略競逐的重要場域。



在這樣的背景下，帛琉的態度格外受到關注。



帛琉總統惠恕仁近年多次公開支持台灣參與國際組織，也持續維持與台灣的正式外交關係。



因此，蕭美琴此行的重要性並不只在於見面、握手或簽署合作計畫。



更重要的是向國際社會傳達一個訊息：



即使面對中國長期施壓，台灣與太平洋民主夥伴的合作仍在持續深化。



如果把最近幾天的國際新聞放在一起看，會發現一個有趣的現象。



川普第三度公開表示願意與賴清德通話。



澳洲與紐西蘭再次把台海穩定寫進聯合聲明。



中國海警與科研船持續在東沙與周邊海域活動。



如今蕭美琴又出訪帛琉。



這些新聞看似分散在不同地區。



其實都指向同一個現實：



台灣已不再只是台灣海峽裡的議題。



而是印太戰略的一部分。



對帛琉而言，台灣是可靠夥伴。



對台灣而言，帛琉則是走向太平洋的重要窗口。



當全球供應鏈、民主聯盟與印太安全架構逐漸交會，這場出訪的意義也早已超越傳統邦交訪問。



它代表的是，台灣正在努力把自己的國際空間，從台灣海峽向更廣闊的太平洋延伸。

（圖片來源：AI 輔助示意圖、蕭美琴臉書）

更多放言報導

蕭美琴6/6直飛帛琉展開五天四夜訪行「將拜會總統惠恕仁」...是否與美方人士見面「客隨主便」

《放.專題／賴蕭執政兩週年》「醫師加戰貓」組合幕後...賴清德大膽授權蕭副「主導這些事」、一句「美琴更好」她赴IPAC演講成外交突破！