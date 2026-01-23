蕭美琴出訪遭跟監險釀禍...捷克警方宣布逮捕中國間諜記者：案件進入刑事程序

副總統蕭美琴2024年就職前出訪捷克，期間座車受到中國派人尾隨，後續更查出中方策劃衝撞意外，據捷克媒體報導，警方昨（22日）表示，已逮捕一名涉嫌與中國情報機構合作的記者，並將首次使用去年生效的《間諜法》將其起訴。

據了解，被逮捕起訴的中國記者為中共官媒《光明日報》駐布拉格的記者楊一鳴（Yang Yiming），他已經在捷克工作多年，並持有捷克外交部頒發的記者證，曾採訪過捷克和斯洛伐克政界人士。捷克安全情報局（BIS）表示，該人士被指控為外國勢力從事未經授權的活動。

對此，捷克警方指出，案件已進入刑事程序，其他細節目前不便透露。警方發言人表示，記者楊一鳴是首個根據《間諜法》「為外國勢力從事未經授權的活動」條款被起訴的人，該法於去年2月通過生效。



據報導，若有人未經授權為外國勢力從事活動，基本刑罰為五年監禁；如果在戰爭狀態下最高可判處15年監禁，適用於為外國或外國組織工作「意圖威脅或損害捷克共和國的憲法秩序、主權、領土完整、國防或安全」的人員。

(圖片來源：蕭美琴臉書)

