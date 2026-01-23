蕭美琴出訪險遭中國外交官追撞 捷克修法後首度逮捕「中共間諜記者」

2024年3月副總統蕭美琴出訪捷克並會晤捷克參議院議長韋德齊。 圖：韋德齊 X

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴就職前出訪捷克，其車隊被一輛轎車尾隨，差點釀成車禍。肇事方是中國駐布拉格大使館軍事部門的外交人員。綜合媒體報導，捷克警方周四（22日）表示，已逮捕並起訴一名涉嫌與中國情報單位合作的中國人，據指出，其為中國官媒派駐在當地的記者。這也是捷克自去年修正《間諜法》後，首度藉由該法逮捕的案例。

捷克安全情報局（BIS）發表聲明指出，17 日凌晨，警方拘留一名涉嫌隸屬於中國情報機構的人員。該人士被指控為外國勢力從事未經授權的活動。

廣告 廣告

捷克警方在社群媒體Ｘ發文指出，被拘留的人員已接受刑事訴訟。此外，包括捷克反情報機構和捷克反恐警察局也參與此案調查。

捷克新版《間諜法》去年二月上路，目的應對間諜活動、混合戰以及敏感資訊外洩的威脅。該法內容指出，若為外國勢力從事間諜活動最高可處5年徒刑，而在戰爭期間則最高可判處 15 年刑期。

新聞網站「捷克新聞」（Seznam Zpravy）引述多位知情人士的消息指出，該名被捕男子是中共媒體《光明日報》駐布拉格記者楊藝明。捷克駐布拉格中國大使館則尚未對此表示意見。

捷克軍事情報局去年證實，中國在蕭美琴訪問行程中進行監視，行動中還包括進行跟車輛有關的「衝撞計畫」。蕭美琴於前年 3 月 18 日抵達布拉格，並在捷克進行為期三天訪問。不料，後續傳出，蕭美琴的車隊從布拉格機場前往市中心時，一輛可疑的汽車在車隊後尾隨，並在十字路口闖紅燈，幾乎釀成車禍。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

1.25兆軍購預算有條件 藍白表決賴清德先赴立院國情報告備質詢

(影) 胡塞聲援伊朗！美軍進中東「攻擊發起線」 美開出不動武「4條件」.....