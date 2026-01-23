蕭美琴出訪「座車遭尾隨」險出事 抓到了！捷克逮捕中國間諜記者

副總統蕭美琴2024年出訪捷克期間，座車遭尾隨，險些釀成車禍。總統府提供



副總統蕭美琴2024年3月出訪捷克期間，曾發生座車遭尾隨、險些釀成車禍的事件。捷克警方日前證實，已逮捕一名涉嫌替中國情報單位工作的中國籍人士，案件進入刑事程序；捷克媒體指出，該嫌疑人疑為中國官媒派駐當地的記者。

根據捷克媒體報導，蕭美琴訪捷期間，座車在市區行駛時遭一輛可疑車輛尾隨，這輛車甚至在路口闖紅燈，差點引發交通事故。捷克警方攔查發現，駕駛是中華人民共和國駐捷克大使館相關人士，對方當時辯稱僅是前往附近餐廳用餐，否認刻意跟蹤，但警方指出，該車輛其後仍一路尾隨蕭美琴車隊，直至下榻飯店。

廣告 廣告

捷克警方表示，已於17日逮捕一名涉嫌為中國情報單位工作的男子，目前案件已進入刑事偵辦階段，基於偵查不公開原則，其餘細節暫不對外說明。中國駐捷克大使館截至目前尚未對此回應。

捷克媒體進一步披露，遭拘留的嫌疑人為中國公民，長期以記者身分派駐布拉格，所屬中共官媒《光明日報》。報導指出，該名記者在捷克工作多年，工作許可曾多次獲得展延，期間與部分捷克及斯洛伐克政界人士保持接觸與採訪往來，捷克安全部門懷疑可能涉及蒐集情報。

此外，捷克軍事情報局也證實，中方除對蕭美琴訪捷行程進行監控外，去年5月更對捷克軍方發動網路攻擊，經確認為中國網路犯罪集團APT31所為，當時已引發捷克政府高度關切，捷克外交部長並為此召見中國大使提出嚴正抗議。

捷克警方指出，該名嫌疑人已被指控涉犯「為外國勢力從事未經授權活動」罪名。此罪名自2026年1月起正式納入捷克刑法，係指以損害捷克共和國的國家利益、國防、安全或相關組織利益為目的，進行影響合作或滲透行為。案件後續仍由司法單位持續偵辦中。

更多太報報導

「徒手攀登101」等了13年！傳奇攀岩大師霍諾德週六挑戰 親曝最大難處

KK園區2.0！裝鐵窗＋灑碎玻璃如監獄 柬埔寨邊境新詐騙園區曝光

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐