蕭美琴到歐洲議會演講有多不容易

稍微知道台灣的外交處境就知道，蕭美琴在歐洲議會演講有多不容易。圖片翻攝自蕭美琴臉書

楊光舜／美國台灣觀測站共同創辦人、獨立評論人

稍微知道台灣的外交處境就知道，蕭美琴在歐洲議會演講有多不容易。這種事要成功，台灣扮演的角色頂多只有一半甚至不到。主辦的IPAC就算沒有官方身份，但要能讓蕭美琴出現在歐洲議會，中間和比利時、轉機國甚至歐盟整體的各種協調都是無法想像的複雜。這種事情不是台灣單方面想硬幹就能夠成功；經歷過扁時代外交困境的蕭美琴一定是點滴在心頭。

歐洲方面要做的也不是開綠燈而已，就算開綠燈本身就已經很不容易了。勢必是歐方有夠強的動機去扛住中國的壓力才能讓這些事成功，不然光是想到中間會有的各種麻煩就足夠讓歐方的官僚打退堂鼓了。更不用說歐盟內部也有親中勢力可能掣肘。這些都是蕭美琴演講消息開始流傳當晚，台北政策圈一片振奮的原因。

廣告 廣告

最清楚此事象徵意義的勢必是北京，因為北京絕對不會只看到這是蕭美琴參加一個國際非政府組織的活動，而會視為歐洲測試北京底線的一步。從4月川普發動全球關稅戰後，甚至更早的2月范斯在慕尼黑教訓歐洲諸國、和川普在白宮和澤倫斯基口角，國際輿論一直有歐洲可能會因此聯中抗美的說法。但可見歐洲仍然十分清楚中國還是歐洲大敵。且不說習近平5月訪俄和普丁9月訪中確認了中俄「上不封頂」的盟友關係，7月王毅訪歐時說的「不樂見俄國戰敗」的實話也讓歐洲人不得不面對中國就是俄國最大靠山的現實。這也讓澤倫斯基現在對中國也不假辭色。更不用說蕭美琴去年竟然在捷克差點被中方人員襲擊，應讓歐洲各國開始警覺到中國勢力在其地界上的滲透。蕭美琴能到歐盟的中心演講，背後的訊號還不清楚嗎？

現在當然會有去貶低蕭美琴此行意義的聲音，這大概也就是中國及其協力者唯一能做也比較可能成功的戰線，畢竟台灣就是會有人會去信。但就像我說的，這件事台灣扮演的角色頂多就是一半。中國在這件事表面上會因為蕭美琴突破外交封鎖而失了面子，但更重要的是中國開始發現他們的全球影響力作戰開始在歐洲破防。從蕭美琴的演講，到林佳龍之前能和王毅同時訪歐，台灣外交部的協調努力功不可沒。但歐方能讓一切發生，背後是世界格局轉向的脈絡，是台灣人必須注意到的。



回到原文

更多鏡報報導

旋風登IPAC演講今清晨搭機抵台 蕭美琴：向世界傳遞台灣聲音是我們的責任

陳嘉宏專欄：鄭麗文只是來「報恩」的 她何錯之有

羅世宏專欄：曼達尼當選紐約市長─當左派理想主義進入現實政治