蕭美琴到竹北 笑稱當副總統的壞處是不能自由逛市場

副總統蕭美琴（中）21日下午到竹北仁義市場參訪，被外界視為替鄭朝方政績做認證。（邱立雅攝）

竹北市公所向經濟部爭取改善經費，並已陸續完成竹北市場與仁義市場的階段改造工程，成果受關注，副總統蕭美琴21日下午前來關心地方實際推動情況，並笑稱過去做外交喜歡逛傳統市場，但當了副總統的壞處就是不能自由逛市場。

蕭美琴比預定時間提早現身，竹北市長鄭朝方則向她說明市公所近年推動3座傳統市場轉型的努力。鄭朝方指出，仁義市場是40多年的老建物，市公所向經濟部爭取1450萬元補助款並自籌近300萬元改善攤商招牌與公共空間，使市場呈現嶄新的面貌，也帶動攤商收益成長約一至三成，成果顯著。

蕭美琴表示，她因外交工作走訪過世界各地，也因此深深體會，要真正認識一個地方的文化，最好的方式就是走進傳統市場。這次在鄭朝方的安排下，她不但看見傳統市場的新風貌，更感受到市場裡也能展現美學、香氛與令人驚豔的大小客廳，那份溫暖與用心，讓她十分感動。

蕭美琴也表示，這樣的轉變象徵著竹北不僅是科技重鎮，更是百工百業都被看見、被重視、被照顧的城市。參訪結束後，蕭美琴與鄭朝方及竹北3座市場的攤商代表共進下午茶，近距離交流。

此外，蕭美琴被問及此次參訪是否代表支持鄭朝方參選明年新竹縣長、現今台灣無人機產業發展等問題，原本準備離場的蕭美琴，又折返回頭表示，產業問題由各部會負責，此次前來是參訪市場，認為政策在於改善每一個人身邊的周遭，政策不是離我們非常遙遠的地方，有一個好的首長，生活環境會改善，我們的每一天都會改善。

