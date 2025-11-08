蕭美琴副總統在歐洲IPAC議會發表演說：台海和平攸關全球穩定

副總統蕭美琴7日現身比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會。（翻攝自Ｘ@ipacglobal）

副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表專題演說。這是台灣首度有現任副總統在歐洲議會正式發言，IPAC也在X發文形容這是一場「突破性演說」。

蕭副總統在演說中指出，台灣海峽的和平穩定對全球安全與經濟發展至關重要。她強調，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一，「更強大的台灣意味著更穩定的印太地區，而穩定的印太地區將帶來一個更安全的世界」。

她並表示，台灣作為多元化的社會，重視公開對話、負責任的政府、公平選舉與信仰及言論自由。台灣相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。

蕭副總統進一步說明，歐洲在戰火中捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主。雖然民主不完美，但它是開放的，忠於法律與人民而非強權。她也指出，面對中國持續升高的軍事威脅，台灣正致力於強化國防投資，預計2030年達到GDP的5%，同時推動「全社會防衛韌性」，強化網路防禦、緊急響應到民防準備。

蕭副總統最後表示，台灣的重要性不僅在於地緣位置，更在於其民主實踐與全球貢獻。

她指出，台灣對世界很重要，至少有3個核心原因第一，台灣證明民主能在亞洲蓬勃發展，儘管受到內外壓力，台灣仍可自由選舉「台灣已經證明，只要人民可以自由選擇，民主就能成為一個可行的選擇」。

第二，台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，台灣製造的晶片和零件，為手機、汽車、醫療設備和國防系統提供動力。

第三，儘管被國際組織排除在外，台灣長期投入人道援助與永續發展。「即使我們不被允許在談判桌上占有一席之地，我們也堅持全球的標準」。

蕭副總統對與會的IPAC成員表示，台灣期待在至少4個領域深化合作。她指出，第一是貿易與技術的合作；第二是全社會防衛韌性；第三是全球包容；第四就是台灣海峽的和平。

