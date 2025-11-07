蕭美琴副總統歐洲議會IPAC年會發表演說 外交部回應了

政治中心／程正邦報導

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾峰會，向全球立法者大會發表演說。（圖／翻攝IPAC官方社群）

外交部於昨（8）日深夜正式發布消息，證實副總統蕭美琴已在總統的指派下，偕同外交部長林佳龍，應邀前往歐洲，出席在比利時布魯塞爾的歐洲議會中舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會。

總統指派、外交部長陪同：高規格參加IPAC峰會

外交部在回應媒體詢問時簡要說明，本次副總統的出訪是經總統指派，顯示此行規格與對台灣外交的重要性。

IPAC隨後亦發布重磅消息，確認蕭美琴副總統在峰會中向全球立法者大會發表了「突破性演說」，這項活動不僅是台灣首次以IPAC正式會員國身分出席，更是台灣政府高層首次在外國國會發表演講**，被視為台灣對歐洲議會外交關係的重大里程碑。

詳細情形將於返國後說明

由於此次訪問的高度敏感性與重要性，相關細節保持低調。外交部表示，有關蕭美琴副總統此行的詳細情形、會晤對象及具體成果，將由總統府在副總統返國後統一對外進行說明。

IPAC是由全球數百位跨黨派國會議員組成的聯盟，旨在對抗中國威權體制的挑戰，並被視為台灣連結國際民主陣線的重要平台。蕭美琴此次訪歐與會，將有助於進一步深化台灣與歐洲民主國家的實質交流與合作。

