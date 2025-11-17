蕭美琴參加動土儀式兼催生 加碼抽社宅住戶送金鏟

政治中心／綜合報導

副總統蕭美琴，今天（17日）上午現身新北中和，參加中央社宅動土典禮，在手握金鏟子參加動土儀式前，蕭美琴除了喊話希望年輕人安居樂業、多多產子，她也驚喜宣布，會將自己的那把金鏟當作抽獎禮物，但想抽的前提，就是必須是抽中社宅而且想生小孩的年輕人！

主持人：「請用第一鏟。」

拿起鏟子，為社宅動土典禮，挖下第一鏟，副總統蕭美琴親自主持，仔細看，手握的金鏟閃閃發亮，她透露背後含意。

副總統蕭美琴：「我們最近看到到花蓮，我曾經服務過的地方，有許許多多的鏟子超人，第二個意義就像我們今天要來動土，是一個喜事，也是一個新夢想的開始，第三個呢，少子化危機也非常嚴重，希望大家能夠多多產子。」

蕭美琴替鏟子，附上三個意義，迎來地方喜事，她也現場加碼小禮物，兼催生！

副總統蕭美琴：「明年落成裡面，有抽到的年輕人，想要生小孩的，我願意把這支鏟子，明年拿來送給她。」

這回來到熟悉的新北中和，見證社宅動工，也讓蕭美琴感觸良多。

副總統蕭美琴參加社宅動土典禮。（圖／民視新聞）





副總統蕭美琴：「我20幾年前開始搬到永和，永和跟中和算是同一個生活圈，是我熟悉也喜愛的生活圈，謝謝我們中央跟地方，大家共同協力支持之下，能夠看到德穗安居作為旗艦計畫。」

雖然深耕中永和20多年，但其實蕭美琴，從小長大的地方，在台南市，一張舊照片，也讓她回憶湧上心頭。

蕭美琴寫下「想起那段沒有手機網路的青春，調皮又叛逆」，有戰貓稱號的她更自嘲「這張1986年的照片，證實我像虎斑貓臉上的斑紋，脫離不了前額掉下的那搓頭髮」，而跟著線索，您猜到蕭美琴是哪位了嗎？

躲在後排的蕭美琴，露出招牌燦笑比YA，深邃五官，藏不住美貌，

蕭美琴過去就是台南後甲國中的校友。（圖／民視新聞）





網友大讚「從小美到大」，還釣出校友說「後甲的大家都很想妳！」、「這下後甲國中要成為朝聖熱點了！」

一張39年前的學生照，蕭美琴的高人氣，展露無遺。

(民視新聞王云宣、董子誠、陳奎宏新北報導)

原文出處：蕭美琴出席動土儀式兼催生 加碼抽社宅住戶送金鏟

