蕭美琴參觀南市無人機救災展演

面對極端氣候挑戰，臺南市政府以「智慧科技、韌性城市」為核心強化防災應變能量，廿六日於沙崙智慧綠能科學城舉辦全國首創產官學研無人機救災展演，以模擬實作方式呈現科技導入防救災成果；副總統蕭美琴、市長黃偉哲、中科院副院長簡定華、台灣無人機協會理事長高志明均出席，盼透過產官研合作，以更智慧有效率方式守護市民生命財產安全。

蕭美琴副總統表示，人與科技的結合可使城市更有韌性，很高興見證南市結合民間科技帶動產官學研界，以創新科技投入防災任務；南市近年與中央合作推動全社會的防衛韌性演練，預演可能發生的課題使救災更周延，也發揮「科技輔助人力」精神，提升防災決策的準確性。

黃偉哲市長指出，無人機結合AI、機器人及智慧操作技術除大幅減輕人力負擔，更可有效提升城市治理、災害防救與城鎮韌性整體量能；南市於風災勘查及登革熱防治運用無人機，快速掌握屋頂、水塔及積水容器狀況，精準標定位及受損情形快速處理，展現科技於公共衛生與防災高度效益；未來會配合中央加速推動六甲無人機研發基地及柳科三期機器人研發與製造園區建設。

展演指揮官副市長趙卿惠也說明展演具有兩項「全國第一」，產官研三方首次合作，結合中科院研發能量與無人機產業，目標是讓「無人機救災常態化」，納入市府救災體系，其次是首次導入AI判釋，透過無人機建置3D災區模型，並以AI標示高風險區域，協助指揮官做出更精準的應變判斷。