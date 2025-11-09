蕭美琴喊得道者多助！醫諷「民進黨任內斷交10國」：看起來執政很失德

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在外交部長林佳龍陪同下抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，並將其形容為一次重大的外交突破，事後更透過臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同；醫師蘇一峰傻眼表示，雖然蕭美琴高喊得道者多助，但在民進黨執政的9年裡，就斷交了10個邦交國，揶揄表示「看起來民進黨之執政很失德」。

蕭美琴透過臉書發文，回顧受「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請赴歐洲議會發表演說的歷程，除了感謝IPAC團隊讓台灣能在國際舞台上發聲之外，更引用孟子名言「得道者多助」鼓勵台灣人，在面臨艱難的國際處境時不要退縮，就會得到更多國際的支持與認同。

對此蘇一峰也在臉書指出，在蕭美琴高喊得道者多助的同時，台灣其實只剩下12個邦交國，此前民進黨執政的9年內，就斷交了10個之多，狠酸「看起來民進黨之執政很失德」。

