蕭美琴回南大附小 自曝曾跑給老師追

國立台南大學附設實驗國小源起於一八九六年日治時期，是台南首間新式教育小學，今年迎來第一三０週年校慶，副總統蕭美琴回到母校與全校師生高喊「附小生日快樂」；也自曝自己曾害怕打針跑給老師追的趣聞。

南大附小前身為日治時期設置的台南國語傳習所，一八九八年改制為台南第一公學校，一九二一年為台南師範指定為代用附屬公學校，一九四一改名為台南師範學校附屬公學校。一九四五台南大空襲中校舍遭炸毀，隨著中華民國政府接管重建校舍，校史發展橫跨十九至廿一世紀。

副總統蕭美琴對於母校感情深厚，一０三年時任總統府顧問的蕭美琴曾返校接受傑出校友殊榮。一一二年在臉書隔空曬出就學期間的兒童手冊、小橘帽與運動服。去年也親自為南大附小畢典獻「聲」祝福，今年適逢一三０年校慶，副總統蕭美琴一早也在南市副市長葉澤山、教育局長鄭新輝及立委林俊憲陪同下抵達南大附小。

蕭美琴一到場就受到南大附小師生熱情歡迎，高呼學姐好。蕭美琴指出，校園操場與附小學生標誌性的小橘帽「幾十年來都沒有變過」，十分感動懷念。現場也分享曾擔任升旗手經驗，還俏皮表示曾因害怕打預防針跑給老師追的趣聞。勉勵學子快樂成長、樂於學習，祝願南大附小學子也能變得更好、更厲害。蕭美琴後也親自走訪「校友回娘家職業傳承博覽會」攤位，與各行各業校友相見歡。