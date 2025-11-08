蕭美琴在歐洲議會發表IPAC峰會演說 中國稱強烈憤慨
（中央社記者張淑伶上海8日電）副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。中國駐歐盟使團今天對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。
副總統蕭美琴歐洲時間7日現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表演說。
中國駐歐盟使團今天透過其微信公眾號回應此事，稱IPAC是「反華組織」，並以「四個嚴重」形容結果。
中國駐歐盟使團說，歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨頭面人物」進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨分裂活動」，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。
中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。
中國駐歐盟使團重申，敦促歐方恪守「一個中國」原則，「停止為台獨行徑撐腰張目，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響」，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。
經賴清德總統指派，蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席IPAC在歐洲議會舉辦的年度大會並發表專題演說。
蕭副總統說，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。
IPAC在X專頁宣布蕭美琴抵達大會的消息，並說這是一場突破性演說。這也是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。（編輯：陳鎧妤）1141108
其他人也在看
蕭美琴副總統歐洲議會IPAC年會發表演說 外交部回應了
外交部於今（8）日凌晨正式發布消息，證實副總統蕭美琴已在總統的指派下，偕同外交部長林佳龍，應邀前往歐洲，出席在比利時布魯塞爾的歐洲議會中舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
蕭美琴赴歐IPAC峰會演說 中國跳腳控「干涉內政」：堅決反對
副總統蕭美琴於當地時間7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，台灣首次以正式會員國身分參與。中國駐歐盟使團指控歐洲議會此舉嚴重損害中國核心利益，嚴重干涉中國內政，對此表示強烈憤慨、堅決反對。鏡新聞 ・ 9 小時前
副總統蕭美琴突現歐洲議會演講 創造歷史 中國氣炸
副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，突然出現在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會...信傳媒 ・ 8 小時前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 2 小時前
北韓發表談話譴責美國 警告絕不會迴避威脅
（中央社首爾8日綜合外電報導）針對韓美近期聯合軍演、安保協議會等，北韓國防部長努光鐵發表談話強烈譴責，並警告北韓絕對不會迴避，「我們已經準備好應對一切」。韓國國防部也對此談話表達強烈譴責。中央社 ・ 11 小時前
台灣副總統現身歐洲議會「史無前例」！現場臨時揭秘震驚與會各國...IPAC：蕭副總統帶來一場突破性演講
據報導，蕭美琴現身做足事前保密功夫，主辦單位是臨時才通知與會記者，下一場次將是台灣副總統與外交部長出席，並由副總統進行演說，此資訊就連各國參與的議員也不知情，僅極少數人掌握資訊。放言 Fount Media ・ 9 小時前
Google插旗印度洋 ! 祕建AI基地 澳洲聖誕島恐成對中衝突前線
[Newtalk新聞] Google計畫在澳洲境外領土，位於印度洋的聖誕島（Christmas Island）設立人工智慧（AI）資料中心。該島被軍事專家視為監控中國潛艦與海軍活動的戰略前哨，此舉被解讀為澳洲與盟友在印太對中布局的重大一步。 《路透社》6日披露，這項計畫是Google與澳洲國防部今年早先簽署雲端協議後的延伸。聖誕島距印尼以南約350公里，地理位置關鍵，但資料中心的規模、經費與具體用途仍屬機密，此前也從未公開。 據了解，Google正與當地政府洽談租賃機場周邊土地，用以興建資料中心，並與一家礦業公司協商能源供應協議。Google母公司Alphabet回應稱，此案屬於強化澳洲與印太地區「數位韌性與海底電纜基礎設施」計畫的一部分，並提出興建一條連接聖誕島與亞洲的新電纜系統。 不過，澳洲國防部與Alphabet目前均未對外發表評論。 近年來，聖誕島的重要性在澳洲國防體系中快速提升。該島不僅是觀光勝地，更被視為在區域衝突中可部署無人機與AI指揮系統的理想據點。 在近期由澳、美、日三國軍方參與的兵棋推演中，聖誕島被模擬為澳洲防線前哨，用以支援偵察、監控與火力指導任務。 前美國海軍策新頭殼 ・ 11 小時前
綠營沒有像鄭麗文這樣的人 沈富雄：賴清德恐怕沒辦法躺著連任
2026年地方縣市長選舉，民進黨在各地的提名名單逐漸明朗，而國民黨在新任黨主席鄭麗文上任後，也將推出最強人選。外界認為2026縣市長選舉成敗，恐將會影響2028年總統大選。前立委沈富雄表示，鄭麗文當了國民黨主席，2028總統賴清德恐怕沒有辦法躺著連任了，因為放眼全台灣，綠營沒有像鄭麗文這樣的人物。中時新聞網 ・ 11 小時前
棄藍投綠被徐巧芯譏背骨仔 高揚凱反嗆：那鄭麗文呢？
台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱近來因中國透過體育統戰議題，與藍委徐巧芯隔空交火，徐巧芯還嗆由國民黨轉披民進黨戰袍的高揚凱是「背骨仔」。高揚凱則回應，國民黨主席鄭麗文由民進黨轉國民黨，還當選主席，是否也是背骨？背離台灣主流民意的國民黨，才是真的背骨。自由時報 ・ 11 小時前
台灣政壇第一人！黃捷獲頒世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」
民進黨立委黃捷7日代表台灣，前往德國參加 One Young World 世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物，為台灣寫下歷史新頁。黃捷也在典禮上以全英文發表得獎感言，她表示，她珍惜每一次站上國際舞台的機會，更驕傲地說道「我來自一個美麗而堅韌的國家，名為台灣。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台灣首次以成員國參與IPAC 范雲籲：關注中國引渡侵害人權
2025年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會在布魯塞爾登場，民進黨立委范雲以台灣共同主席身分代表出席，這也是台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度峰會。范雲向各國呼籲，關注中國在全球各地升高跨國鎮壓的情形，並建議IPAC採取更具體行動以強化國際合作，確保中國的引渡協議不會侵犯人權。自由時報 ・ 10 小時前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」！蔣萬安：應該紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨新任主席鄭麗文當選後收到中國國家主席習近平賀電，她也多次表態，「我們是中國人」，今（8）日下午還要出席秋祭活動，和中國政黨一起追思追求統一的青年以及共諜將官吳石，引起爭議。對此，台北市長蔣萬安表態，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 11 小時前
中國科研船停靠庫克群島 考察深海採礦潛力
（中央社庫克群島8日綜合外電報導）中國科研船「大洋號」今天停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。隨著美中兩國對這一新興產業的關注日增，深海採礦成為區域競爭的新焦點。中央社 ・ 6 小時前
蕭美琴籲歐洲議員挺台灣 強化台歐供應鏈與AI合作
美聯社報導，台灣副總統蕭美琴7日罕見地在布魯塞爾向一群國際議員發表演說，她呼籲歐盟加強與台灣的安全與貿易關係，並在面對中國與日俱增的威脅下支持台灣的民主。 蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 蕭副總統表示，台海和平對全球穩定與經濟持續至關重要，國際社會對任何單方面以武力改變現狀的反對，再如何強調都不為過。 她並在全場的起立鼓掌中補充說，在一個日益分裂、動盪和威權主義抬頭的時代，這場會議證明了至關重要的事─民主國家即便相隔遙遠也不孤單。「我們在價值觀上不孤單，在面對挑戰時也不孤單」。 蕭副總統也呼籲包括德國與西班牙等各國議員，加強與台灣可信賴的供應鏈和人工智慧(AI)技術合作。 就像美國在內的大多數國家一樣，歐盟成員國與台灣沒有正式的外交關係，並奉行「一個中國」政策。但歐盟與台灣共享民主價值與密切的貿易關係，歐盟反對中國以武力解決與台灣的爭端。 蕭副總統並提到台灣遭受中國的網路攻擊、以中央廣播電台 ・ 10 小時前
蕭美琴訪歐演講行程保密到家 外媒：有中國企圖破壞前例
我副總統蕭美琴週五（11/7）現身歐洲議會並發表專題演說。外電報導指出，此次蕭美琴的行程保密到家，是因為先前她訪歐時曾遭遇中國幹員企圖破壞。太報 ・ 14 小時前
蕭副總統進入歐洲議會出席IPAC年會 外長林佳龍陪同
「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)在位於比利時布魯塞爾的歐洲議會舉辦年會，副總統蕭美琴應邀親往並發表演說，此事由IPAC主動對外發布，總統府也在晚間證實。 外交部發言人蕭光偉說：『(原音)總統指派蕭副總統應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」在歐洲議會中舉辦的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。』 外交部曾介紹「對中政策跨國議會聯盟」指出，該組織由全球五大洲各國國會及議會成員組成，關切中國對全球民主與自由所帶來的挑戰，深具國際聲量；2024年7月在台北舉辦年會時通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」，協助台灣反制中國的法律戰。中央廣播電台 ・ 22 小時前
蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴8日突訪比利時布魯塞爾，在歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，強調「台海和平對全球穩定與繁榮至關重要」，呼籲歐盟深化與台灣在可信供應鏈與AI科技領域的合作。這是台灣副總統層級官員近年來罕見出訪歐洲，外媒普遍認為，此舉可能再次觸怒北京。 根據《路透》和《美聯社》報導，蕭美琴在峰會中指出：「歐洲曾在砲火中捍衛自由，而台灣在壓力下建構民主。」她強調，國際社會反對任何以武力改變現狀的立場「不容小覷」，呼籲歐盟與台灣共同建立「奠基於信任、透明與民主價值」的科技生態系統，以應對中國干擾全球供應鏈的行為。 會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 總統府表示，此行由外交部長林佳龍陪同，行程因安全考量高度保密。據傳，蕭美琴去年以副總統當選人身分訪捷期間，曾遭中國特工監控與企圖製造車禍，捷克官方後來證實此事。 《Euractiv》指出，此次受邀為IPAC歐盟共同新頭殼 ・ 10 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣
副總統蕭美琴今（８）日與外交部長林佳龍前往在歐洲議會舉行的IPAC峰會，蕭美琴並在歐洲議會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林楚茵表示，此次出訪締造首次有現任副總統與外交部長同時訪問歐洲議會的歷史時刻，也證明歐洲對台灣的重視。她也感謝駐歐盟大使謝志偉與外交部的努力，才能在中國的封鎖中完成這趟歷史性外交成果。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
蕭美琴歐洲議會發表演說 綠委讚國際對台支持新高度
副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲表示，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度。中時新聞網 ・ 12 小時前