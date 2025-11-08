蕭美琴在歐洲議會發表IPAC峰會演說 中國稱強烈憤慨

（中央社記者張淑伶上海8日電）副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。中國駐歐盟使團今天對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

副總統蕭美琴歐洲時間7日現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表演說。

廣告 廣告

中國駐歐盟使團今天透過其微信公眾號回應此事，稱IPAC是「反華組織」，並以「四個嚴重」形容結果。

中國駐歐盟使團說，歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨頭面人物」進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨分裂活動」，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。

中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團重申，敦促歐方恪守「一個中國」原則，「停止為台獨行徑撐腰張目，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響」，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。

經賴清德總統指派，蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席IPAC在歐洲議會舉辦的年度大會並發表專題演說。

蕭副總統說，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。

IPAC在X專頁宣布蕭美琴抵達大會的消息，並說這是一場突破性演說。這也是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。（編輯：陳鎧妤）1141108