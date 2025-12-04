蕭美琴如何面對川普陣營最難纏的麥克風？楊斯棓3招拆解：一場不卑不亢的「台灣柔術」
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。對此，退休醫師、作家楊斯棓今（4）日表示，蕭美琴以3招面對川普陣營中最難纏的其中一支麥克風，包括第一，解構認同，借力打力；第二，拒絕悲情，柴契爾式的骨氣；第三，撥亂反正，誰才是麻煩製造者？他說，這是一場不卑不亢的「台灣柔術」。
楊斯棓今透過臉書發文表示，「戰情室」向來是美國極右翼 MAGA 運動充滿雄性荷爾蒙與火藥味的前線戰壕，而Natalie Winters平日在鏡頭前對左派狂轟猛炸、眼神犀利，但面對蕭美琴時，卻不時流露敬意。
「蕭美琴如何面對川普陣營中最難纏的其中一支麥克風？」楊斯棓指出，第一招：解構認同，借力打力。他說，蕭美琴懂得美國人的文化密碼，當 Natalie Winters 讚揚台灣人的勇氣時，其沒有背誦制式語句，而是直接借用美國國歌《星條旗》的靈魂，瞬間與右翼觀眾建立了共情。
楊斯棓引述蕭美琴的回應，「美國人民秉持『自由之地、勇者之鄉』的精神看待自身文化，儘管台灣和美國有著非常不同的歷史，但許多台灣人民也將自己與這座島嶼視為『自由之島、勇者之鄉』。」
楊斯棓直言，這一招相當高明，在大中華膠的封建敘事裡，是炎黃子孫就得聽北京的；但在現代文明的邏輯裡，蕭美琴強調這是「公民認同」。他說，蕭輕描淡寫地將台灣從那種「血濃於水」的儒家醬缸裡拉出，放在與英美法同等的契約社會位置上。
第二招，拒絕悲情，柴契爾式的骨氣。楊斯棓表示，面對美國右派最愛質疑的「搭便車」論調，蕭美琴沒有哭窮，也沒有賣慘，其深知在川普主義信徒眼中，只有強者才配得上盟友的稱號，因此其說出「其次，台灣人民並非坐等他人來拯救，我們正積極投資於自我防衛，相較於前任政府，近年來台灣將國防預算提升80%，並計劃在未來幾年持續增加國防支出......」
楊斯棓指出，蕭美琴細數國防預算與不對稱戰力，這是在告訴美國保守派：「我們是帶槍的伙伴，不是等待施捨的乞丐」。他說，這種「自立強者」的人設，遠比只會呼喊口號的「民主受害者」來得有吸引力，也堵住孤立主義者的嘴。
第三招，撥亂反正，誰才是麻煩製造者？楊斯棓表示，北京最擅長的戰術，就是把受害者描繪成挑釁者，只要台灣選舉，北京就說是「破壞現狀」。他說，面對這種顛倒黑白的指控，蕭美琴沒有陷入解釋的泥淖，而是直接翻轉了敘事邏輯。
楊斯棓引述蕭美琴所說，「中國企圖將台灣營造成脆弱、無能力不值得支持；以及形塑台灣是麻煩製造者......中國人民解放軍才是唯一試圖破壞區域和平與現狀的一方......」。他說，這叫正本清源，蕭向西方觀眾釐清：「如果你覺得民主選舉是冒犯，那問題不在我們，而在你。誰在破壞現狀？是解放軍。這幾句英語說得不卑不亢，邏輯清晰。」
楊斯棓指出，整場訪談，蕭美琴還不忘來一記幽默的回馬槍，建議美國年輕人想學中文來台灣，因為這裡沒有「老大哥」，只有珍珠奶茶與自由的思想。
楊斯棓表示，外交是用對方聽得懂的語言，講出讓對方無法拒絕的道理。他說，在這個充滿叫囂與蠻力的地緣政治叢林裡，蕭美琴示範「文明的底氣」，其贏得的不只是掌聲，更是西方世界對台灣再一次的敬重。
更多Newtalk新聞報導
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
洪耀南觀點》從安全升級到生活控管──電動自行車新國標的制度真相
其他人也在看
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 7 小時前 ・ 11
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 19 小時前 ・ 817
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 13
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 14 小時前 ・ 56
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 408
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 27
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 131
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 58
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 34
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 19
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 143
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 20 小時前 ・ 67
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 21
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前 ・ 37