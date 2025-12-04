蕭美琴如何面對川普陣營最難纏的麥克風？楊斯棓3招拆解：一場不卑不亢的「台灣柔術」

蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。對此，退休醫師、作家楊斯棓今（4）日表示，蕭美琴以3招面對川普陣營中最難纏的其中一支麥克風，包括第一，解構認同，借力打力；第二，拒絕悲情，柴契爾式的骨氣；第三，撥亂反正，誰才是麻煩製造者？​他說，這是一場不卑不亢的「台灣柔術」。

楊斯棓今透過臉書發文表示，「戰情室」向來是美國極右翼 MAGA 運動充滿雄性荷爾蒙與火藥味的前線戰壕，而Natalie Winters平日在鏡頭前對左派狂轟猛炸、眼神犀利，但面對蕭美琴時，卻不時流露敬意。​

「蕭美琴如何面對川普陣營中最難纏的其中一支麥克風？」楊斯棓指出，第一招：解構認同，借力打力。他說，蕭美琴懂得美國人的文化密碼，當 Natalie Winters 讚揚台灣人的勇氣時，其沒有背誦制式語句，而是直接借用美國國歌《星條旗》的靈魂，瞬間與右翼觀眾建立了共情。

楊斯棓引述蕭美琴的回應，「美國人民秉持『自由之地、勇者之鄉』的精神看待自身文化，儘管台灣和美國有著非常不同的歷史，但許多台灣人民也將自己與這座島嶼視為『自由之島、勇者之鄉』。」

楊斯棓直言，這一招相當高明，在大中華膠的封建敘事裡，是炎黃子孫就得聽北京的；但在現代文明的邏輯裡，蕭美琴強調這是「公民認同」。他說，蕭輕描淡寫地將台灣從那種「血濃於水」的儒家醬缸裡拉出，放在與英美法同等的契約社會位置上。​

第二招，拒絕悲情，柴契爾式的骨氣。楊斯棓表示，面對美國右派最愛質疑的「搭便車」論調，蕭美琴沒有哭窮，也沒有賣慘，其深知在川普主義信徒眼中，只有強者才配得上盟友的稱號，因此其說出「其次，台灣人民並非坐等他人來拯救，我們正積極投資於自我防衛，相較於前任政府，近年來台灣將國防預算提升80%，並計劃在未來幾年持續增加國防支出......」

​楊斯棓指出，蕭美琴細數國防預算與不對稱戰力，這是在告訴美國保守派：「我們是帶槍的伙伴，不是等待施捨的乞丐」。他說，這種「自立強者」的人設，遠比只會呼喊口號的「民主受害者」來得有吸引力，也堵住孤立主義者的嘴。

第三招，撥亂反正，誰才是麻煩製造者？​楊斯棓表示，北京最擅長的戰術，就是把受害者描繪成挑釁者，只要台灣選舉，北京就說是「破壞現狀」。他說，面對這種顛倒黑白的指控，蕭美琴沒有陷入解釋的泥淖，而是直接翻轉了敘事邏輯。

​楊斯棓引述蕭美琴所說，「中國企圖將台灣營造成脆弱、無能力不值得支持；以及形塑台灣是麻煩製造者......中國人民解放軍才是唯一試圖破壞區域和平與現狀的一方......」。他說，​這叫正本清源，蕭向西方觀眾釐清：「如果你覺得民主選舉是冒犯，那問題不在我們，而在你。誰在破壞現狀？是解放軍。這幾句英語說得不卑不亢，邏輯清晰。」​

​楊斯棓指出，整場訪談，蕭美琴還不忘來一記幽默的回馬槍，建議美國年輕人想學中文來台灣，因為這裡沒有「老大哥」，只有珍珠奶茶與自由的思想。

​楊斯棓表示，外交是用對方聽得懂的語言，講出讓對方無法拒絕的道理。他說，在這個充滿叫囂與蠻力的地緣政治叢林裡，蕭美琴示範「文明的底氣」，其贏得的不只是掌聲，更是西方世界對台灣再一次的敬重。

