蕭美琴宜蘭行程員警遭撞意外 宜縣黨部期盼：勿藉機消費傷者

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

副總統蕭美琴昨日赴宜蘭執行公務行程期間，不幸發生林姓員警在交管勤務中遭車輛撞擊意外。民進黨宜蘭縣黨部今（6）日表示，蕭美琴在第一時間表達關切，相關單位正全力協助醫療照護，並呼籲外界勿藉機消費傷者或散播錯假資訊，強調蕭美琴此行純為公務，行程聚焦災後關懷、農業與長照發展，絕非輔選活動。

外界質疑蕭美琴昨赴宜蘭其實是為民進黨宜蘭縣長參選人林國漳輔選，其在臉書發照片也能看見林在側「跟緊緊」。對此，民進黨宜蘭縣黨部強調，「蕭副總統此行為公務性質，並非輔選行程」，行程內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關。

宜蘭縣黨部說明，蕭美琴首先探視於花蓮光復鄉協助賑災時不幸感染、病危的李耀全先生，所幸目前已恢復6成健康狀況；隨後前往礁溪鄉淇珍御果友善農場，在金棗落果期關心農民生產情形並與農友座談。之後至頭城鎮聖方濟安養院關懷長者，宣導長照3.0政策；最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館，了解宜蘭地方產業與農業的發展近況。

宜蘭縣黨部重申，蕭美琴公務行程的重點在於關懷民眾、支持地方發展，不應被扭曲利用，也請各界共同為受傷員警祈福，一起盼望他能早日康復、平安回家。

民進黨立委陳俊宇則表示，昨天他陪同蕭美琴副總統前往礁溪關心農民災損，以及慰問參與花蓮光復的物資運送超人傷後的復原情況。另外，也到頭城安老院關心長照的相關成效，絕非外界所揣測的相關輔選行程，而是副總統對於宜蘭的關心付出行動。

陳俊宇強調，昨日在傍晚時，他在第一時間得知事情發生後，隨即前往陽明大學附設醫院表達關心之意，拜託醫療團隊全力來協助、急救，此時只有給予傷者最好的醫療救治，才能讓家屬得到安心，也請大家一起幫忙集氣、祝福傷者可以早日康復。

據了解，昨晚意外發生後，林國漳、宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭縣議長張勝德等人皆至醫院關心。行政院政務委員陳金德、陳俊宇兩人則在醫院陪伴、掌握狀況至今日凌晨。

照片來源：翻攝自蕭美琴臉書

