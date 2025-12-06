蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉

副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」

黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」，然而林國漳已被民進黨提名為宜蘭縣長候選人超過一個月，卻還可以當行政院政務顧問，令人質疑。

黃揚明表示，副總統出行有維安並無問題，問題是民進黨分明知道這個行程不能被包裝成輔選行程，所以林國漳穿的才是政務顧問的背心，而非候選人背心。民進黨就是要將此行程包裝成副總統視察宜蘭農業，若林國漳沒有政務顧問的職務，便無身分參與。行政院為了讓林國漳參與視察而給予政務顧問職稱，才是問題所在，民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。

黃揚明提到，過去行政院會公布政務顧問名單，但現在已不公佈，連名單中有誰都不知道。先前就有報導稱，有日本人擔任台灣行政院政務顧問，但因名單不公開也無從查證，因此這個部分林國漳更應該說清楚。

