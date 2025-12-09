蕭美琴宜蘭視察有員警遭撞重傷...藍白即轟「假視察、真輔選」...員警母親：不願政治人物拿兒子做口水戰...「往政治那邊去扯太遠」
副總統蕭美琴5日到宜蘭縣視察，礁溪分局24歲林姓警員執行勤務時不幸遭廂型車撞成重傷；藍白陣營批評蕭「假視察、真輔選」，導致員警受傷。對此林姓警員母親昨（8日）出面受訪，直言不希望政治人物利用兒子做口水戰、模糊焦點，往政治方面扯太遠了，只希望未來能不能預防、該做些什麼？想得到一個說法而已。
蕭美琴日前在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，不料期間，林姓員警執行交管勤務時遭廂型車衝撞，傷勢嚴重。此事引發藍白抨擊，稱是以視察為藉口，實際幫民進黨候選人輔選。
據了解，林姓員警母親接受電訪時表示，他們只是一般平民，任何政黨爭論都沒辦法介入，但希望台灣是好的，因為「我們都住在這邊」。她直言，不希望因為自己孩子的事情，大家模糊了焦點，都往政治那邊去，這一點扯太遠了。
林姓員警母親說，希望大家將心比心，所有的政治人物，如果從旁關心集氣，他們會很感激，可是不要用她的兒子做口水戰，家人在努力照護他，看著兒子接受痛苦手術的時候，還要去承受負面情緒，對他們完全不公平。她表示，政治人物講政治的事情，跟兒子恢復健康一點關係都沒有，不想因為一個年輕人受傷，讓社會有更亂、有更多紛爭。
林姓員警母親也提到，兒子父親希望大家不要用他那一天，從台北飛奔宜蘭，看到孩子狀況一時心急講的話，擴大或扭曲地解釋，父親作為一個30幾年退休的警察，當然知道警察的工作如何，不可能希望說兒子不要上班，換別人去就好，「當然我們會覺得倒楣碰到了，但更希望的是以後能不能預防？該做些什麼？希望得到一個說法而已。」
林姓員警母親批評，徐姓肇事者像是躲在輿論的傘下陰影後面，都沒讓他出來做任何表示，沒有任何人出來幫他們一起譴責或者是讓肇事者站出來負責。她說，要是肇事者還有人性的話，「你不用來跟我們父母道歉，不用跟兒子女朋友道歉就算了，你不會想來看看被你撞的人現在怎麼樣了嗎？」
林姓員警母親也提到，蕭美琴人很好，第二天有到榮總看他們，並指示這是因公受傷，請榮總團隊盡力救治，還說以後復健時的職務調動，會幫忙一起想辦法。她說，兒子很熱愛警察工作，只希望趕快好起來，能正常跑跑跳跳，做他最喜歡在第一線面對群眾服務社會的工作。
