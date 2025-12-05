蕭美琴宜蘭視察！24歲警交管勤務遭小貨車衝撞命危

副總統蕭美琴於5日前往宜蘭進行視察，然而在此行中發生了不幸事件。宜蘭縣頭城鎮發生一起重大車禍，一名24歲的男警員在執行勤務時遭到一輛小貨車撞擊，造成其嚴重受傷，生命跡象不穩定。

宜蘭縣頭城鎮發生一起重大車禍，一名24歲的男警員在執行勤務時遭到一輛小貨車撞擊，造成其嚴重受傷，生命跡象不穩定。（圖／翻攝畫面）

警消表示，事情發生在5日晚間6點半，地點位於宜蘭縣頭城鎮青雲路2段，一名24歲的男警員正在該路段執行勤務，沒想到一輛小貨車不明原因猛撞員警，畫面中可見，由於猛烈的撞擊造成路邊號誌桿的控制箱被撞毀，被撞的員警當時正在操作紅綠燈號誌箱，結果當場噴飛，臟器外露及右大腿開放性骨折，隨後被緊急送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區進行搶救。

廣告 廣告

路邊號誌桿的控制箱被撞毀。（圖／翻攝畫面）

目擊民眾林小姐表示，當時聽到一聲巨響後便趕快出去查看，隨後就發現有一名警察掉進水溝，當時該名員警狀況非常不好，於是第一時間打電話通知救護車。據了解，現場有一輛黑色廂型車涉事，駕駛下車後正在打電話，詳細情況需警方調查。該民眾指出，他們只能先扶住受傷的警察，避免移動造成二次傷害。但他的傷勢真的很嚴重，臟器外露，情況令人擔憂。

目擊民眾林小姐。（圖／翻攝畫面）

據了解，該名員警年僅24歲，為第38期畢業，警校畢業後就在宜蘭礁溪所服務任職，從警四年。女友接獲通報後，立即趕抵醫院了解，畫面中可見，身穿灰色外套的女子坐在醫院椅子上，雙手抱頭相當焦慮，因為該名女子就是出事員警的女友，而她手上拿著的為男友員警的手錶衣物，身體不斷顫抖。

女子坐在醫院椅子上，雙手抱頭顫抖。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

影/濃煙衝天！高雄苓雅透天厝火警 雲梯車緊急救援一人送醫

巨量測速照相挨批國恥 警政署：數據落差因統計方式不同

國道3號新竹段4車連環撞 6人受傷2人命危