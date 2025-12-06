蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管執勤遭撞重傷 歷3小時搶救生命穩定

副總統蕭美琴昨天（5日）到宜蘭視察，24歲林姓男警員在頭城鎮青雲路2段執行交管勤務時，晚間6時30分遭1輛7人座租賃轎車撞倒，因腹部有大面積傷口、右大腿開放性骨折，送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區急救，經6大科別手術搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。

林姓警員5日晚間在宜蘭頭城執行交管勤務時，遭1輛廂型車撞擊重傷，送往國立陽明交通大學附設醫院急 救，經搶救後，狀況已穩定，並已轉往台北榮民總醫院接續治療。（圖／警方提供）

國立陽明交通大學附設醫院院長黃志賢今天受訪表示，林姓警員昨晚到院後，意識清醒、生命徵象穩定，但腹部有大面積傷口，且腹部傷口因撞擊導致血肉模糊且沾染泥沙，經醫療團隊仔細清理與檢查後，確認腸胃系統完整，並無臟器外露或器官嚴重破損情形，非常幸運。

黃志賢說明，為處理患者傷勢，院方集結包括整形外科、一般外科、創傷外科、骨科、泌尿外科及直腸外科共6大科別的外科團隊，共同緊急處置，手術歷時3個多小時，主要針對大面積傷口進行清創。