蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管遭撞重傷 歷三小時搶救生命穩定
轉送台北榮總接續治療
副總統蕭美琴昨天（5日）到宜蘭視察，24歲林姓警員在頭城鎮青雲路2段執行交管勤務時，晚間6時30分遭一輛7人座轎車撞倒，因腹部有大面積傷口、右大腿開放性骨折，送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區急救，經六大科別手術搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。
國立陽明交通大學附設醫院院長黃志賢今天（6日）受訪表示，林姓警員昨晚到院後，意識清醒、生命徵象穩定，但腹部有大面積傷口，經醫療團隊仔細清理與檢查後，確認腸胃系統完整，並無嚴重破損情形，非常幸運。
黃志賢說明，為處理患者傷勢，院方集結包括整形外科、一般外科、創傷外科、骨科、泌尿外科及直腸外科共六大科別的外科團隊，共同緊急處置，手術歷時三個多小時，主要針對大面積傷口進行清創。
宜蘭員警交管執勤遭撞重傷 搶救後生命已穩定
（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）林姓警員昨晚在宜蘭縣頭城鎮執行交管勤務時，遭1輛廂型客車撞擊重傷，送往國立陽明交通大學附設醫院急救，經6大科別手術搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。
24歲宜蘭警最新狀況曝 院方：沒有臟器外露、傷勢已穩定
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局24歲林姓警員負責執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛廂型...
宜蘭警交管執勤遭撞 生命徵象不穩送醫搶救
（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）林姓警員今天晚間在宜蘭縣頭城鎮執行交管勤務時，遭1輛小客車撞擊重傷，送往國立陽明交通大學附設醫院急救，目前生命徵象不穩，醫療團隊正全力搶救，事故原因待警方釐清。
