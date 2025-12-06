蕭美琴宜蘭視察24歲警交管被撞 陳琬惠轟腦子只剩選舉

副總統蕭美琴（左）5日視察宜蘭金柑產業，晚間發生宜蘭縣警察局礁溪分局警員林呈樺執行車隊交控勤務時，遭廂型車撞擊的意外。（李忠一攝）

副總統蕭美琴5日訪問宜蘭，休假中的24歲礁溪派出所林姓員警因此被召回，卻在控制號誌過程中遭1輛廂型車撞擊，傷勢嚴重。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（6）天表示，有高官要關心宜蘭，大家都不會反對，但若只是假視察、真輔選，凸顯民進黨政府治國無方、腦子只剩選舉。

陳琬惠表示，對於該員警的遭遇感到痛心，希望該員警早日康復，也應儘快釐清事故原因，還給傷者及家屬公道。他並指出，自從民進黨提名林國漳競選宜蘭縣長，民進黨從上到下如何拿政府資源，傾全力為輔選，宜蘭人都看得很清楚。

陳琬惠說，有高官要關心宜蘭，大家都不會反對，但若只是假視察、真輔選，濫用政府資源拉抬自家候選人，甚至要求基層員警加班進而發生悲劇，不僅是在糟蹋宜蘭人，更凸顯民進黨政府治國無方、腦子裡只剩選舉。

