蕭美琴宜蘭輔選行釀員警車禍？ 綠否認絕非輔選行程

副總統蕭美琴5日宜蘭行貼出多張與林國漳合照照片 圖：蕭美琴臉書

[Newtalk新聞] 對於副總統蕭美琴昨日前往宜蘭視察金柑產業，而民進黨提名的縣長候選人林國漳全程緊跟，但車隊返回時，卻發生協同維安員警遭小客車撞成重傷，國民黨立委吳宗憲今(6)日批評，很遺憾，從蕭美琴的臉書上可以發現，原來蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選。但民進黨立委陳俊宇則否認這絕非是輔選行程。

蕭美琴昨日下午前往宜蘭礁溪鄉淇珍御果友善農場關心金柑產業。返程時，發生一位24歲林姓警員銷假，支援副總統蕭美琴的交管勤務時被小客車撞成重傷。國民黨批評，根本是來幫黨籍縣長候選人林國漳輔選。

國民黨立委吳宗憲說，他持續與縣警局保持聯繫，稍早警察局長告訴他，林姓員警生命跡象已穩定，並轉院到台北榮總，在此我要懇請全國鄉親，一起為宜蘭的警察弟兄祈福，平安度過難關。

吳宗憲說。據媒體報導，林姓員警的爸爸也曾是警察，媽媽難過表示，擔心了30幾年，好不容易等到爸爸退休，如今孩子從警卻遭遇事故，更令媽媽不解的是，林姓員警本來休假，卻被叫去支援，爸爸更痛心地說：「本來沒排班為何又要再出勤！」

吳宗憲說，很遺憾，從蕭美琴的臉書上可以發現，原來蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選。

吳宗憲說，民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外，結果始作俑者蕭美琴跟林國漳，至今臉書沒有任何一句慰問及道歉，為了選舉，你們到底把基層人員當什麼？

民進黨立委陳俊宇說，昨天他陪同蕭美琴前往礁溪關心農民災損並關懷參與花蓮物資運送超人傷後復原情況。另外，也到頭城安老院關心長照成效，絕非外界揣測輔選行程，而是副總統對於宜蘭的關心。

陳俊宇說，他第一時間得知事情發生，隨即前往陽明大學附設醫院表達關心之意，拜託醫療團隊全力協助。請大家一起幫忙祝福傷者。

總統府發言人郭雅慧也說，維安其實非常辛苦，他們都希望能夠安全第一。昨天傍晚，發生了這樣的令人遺憾的不幸狀況。第一時間在宜蘭的陳金德政委，還有包括陳政宇立委，他們都趕到了醫院去關心傷者，同時也慰問家屬，表達政府和總統對於傷者傷勢的關心。後續也轉送到北醫。他剛剛確認的訊息是，他經過三個小時的搶救之後，恢復了穩定的生命狀況，那是不幸中的大幸。但我們後續也會持續表示關心，給予協助。

另外，郭雅慧說，在建國南路的事件中，也有警察因為意外導致手部斷掉，該事件也是美琴的控管範圍。在第一線的維安很辛苦，希望安全第一。

