蕭美琴專訪揭露 中國以三招削弱台灣信心

副總統蕭美琴。（蕭美琴臉書)

副總統蕭美琴接受美國節目《戰情室》（War Room）專訪時指出，中國正依循《孫子兵法》「不戰而屈人之兵」的邏輯，對台灣展開系統性混合戰，目的在於削弱台灣社會信心並孤立台灣於國際。她明確拆解中共對台心理戰的「三部曲」，直言台灣正面臨前所未有的資訊攻擊與政治滲透。





蕭美琴表示，中共對台手段已不僅是軍事威脅，還包括心理戰、認知操作、網路攻擊與假訊息擴散，範圍從醫療系統、政府機構到關鍵基礎設施均遭鎖定。她指出，台灣是全球遭受網路攻擊最嚴重的國家之一，「這不但正在發生，而且仍在持續」。

談到心理戰操作，蕭美琴指出中共的三大目標：一是詆毀台灣的民主制度，意圖讓社會對民選政府失去信任；二是針對威脅其敘事的人進行人身攻擊，包括她本人、賴清德總統，以及倡導全民國防的立委，目的在製造寒蟬效應，使台灣社會「消音」；三是分化台美關係，散播「美國不可靠」、「台灣沒有朋友」等敘事，讓台灣被迫孤立。





蕭美琴形容，中共手法如「校園霸凌」，透過孤立與排擠迫使台灣屈服，從阻撓國際參與到不允許台灣以正名登場，都在削弱台灣的存在感。然而，她強調，台灣「越挫越勇」，在壓力下更展現韌性。





她表示，政府正強化媒體識讀、提升社會對民主制度的信心，並深化與美國及國際夥伴合作，以抵禦中國的分化策略。「台灣人每天都在為理所當然的權利努力，我們值得更好的待遇，且會持續捍衛民主。」