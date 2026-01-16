蕭美琴尬跳洗腦「撒嬌舞」 蔡英文神回「留友看」吸10萬人朝聖

蕭美琴（右）與蔡英文（左），於公於私都有好交情。（資料畫面）

副總統蕭美琴昨（15日）於社群平台分享一段與「青年百億海外圓夢基金計畫」青年交流的逗趣影片，蕭美琴不僅配合青年做出日本動漫《進擊的巨人》招牌動作，還現場接受指導跳起韓團當紅的「撒嬌舞」，展現極度親民的一面。不料影片發布後，最吸睛的亮點竟是前總統蔡英文現身留言區，僅用簡短3個字「留友看」（意指留給朋友看）便引發超過10萬網友按讚朝聖，網友紛紛驚嘆：「小英退休後根本是活網少女！」

蕭美琴日前邀請參與教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」的赴美青年來到總統府，分享跨國圓夢心得。過程中，這群15至30歲的年輕人熱情與副總統互動，甚至在合影時主動指導蕭美琴大跳南韓洗腦「撒嬌舞」。更有青年自爆家裡領養的貓取名叫「美琴」，讓蕭美琴聽了哭笑不得；而在自拍環節，蕭美琴見青年套用老鼠濾鏡，還開玩笑抗議：「為什麼是老鼠？我要貓！」

廣告 廣告

影片在Threads與Instagram上傳後，卸任已逾一年半的前總統蔡英文神速「海巡」留言，她以時下網路流行語「留友看」打趣回應，瞬間引爆社群。網友全被小英的幽默感逗樂，紛紛回應：「蔡英文總統級留友看搞笑程度破表」、「退休生活越來越年輕」、「誰教你用這個詞的」、「咪琴跳了半天，按讚數竟然沒這三個字高」。

蔡英文近期在社群平台表現極度活躍，不僅被發現時常「熬夜海巡」，日前Threads官方小編發起「2016年你會發什麼」的活動，蔡英文回應：「我當選了中華民國總統」，不到一小時便湧入上萬人按讚。有人問不考慮錢最想立刻做什麼，網友們給出「收養所有父母不愛的小孩」、「給所有浪貓浪狗一個家」、「付清所有病人的醫藥費」等感人答案，蔡英文卻淡淡說：「沒有人考慮做總統嗎？」全場10萬人按讚，並吐槽「看妳做的這麼累，沒人敢去做吧」、「先不用」、「小英不能做第三任嗎？」





更多《鏡新聞》報導

萌妹剪「小英頭」釣出蔡英文祝福 網嗨喊羨慕：被總統親自招募

蕭美琴贈美媒伴手禮「自由鳳梨」 曾拒交配方斷然放棄中國市場

早說不是台灣人！陳玉珍掏身分證「出生地福建省金門縣」 批台積赴美如割地賠款