蕭美琴帛琉國會宣布調查局派駐！台灣安全外交升級 聯手打擊詐欺、洗錢與跨國犯罪

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副總統蕭美琴昨（8）日訪問帛琉，並在帛琉國會發表演說。她宣布，面對詐欺、網路犯罪、洗錢、毒品走私等太平洋地區共同挑戰，法務部調查局已準備派駐人員到帛琉，與當地執法機構合作，強化跨國犯罪防制能力。



蕭美琴表示，台灣與帛琉共享民主、自由、法治，以及人民自主決定未來的價值。兩國合作不只在傳統發展援助，也必須回應新時代的安全挑戰。近年詐騙集團與跨境犯罪網絡快速流動，太平洋島國也面臨金融犯罪、網路犯罪與邊境管理壓力，台灣有責任與友邦一起建立更強韌的安全網。

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調查局人員派駐帛琉，代表台帛合作從一般外交援助，升級到執法情報、犯罪偵查與司法協助層次。這也呼應台灣近年面對跨國詐欺、人蛇集團、洗錢金流與灰色地帶安全威脅時，必須把國內執法能力延伸到國際合作網絡。



蕭美琴此行也出席無人機捐贈與展演活動，象徵台灣把科技外交、安全外交與民主供應鏈結合起來。從無人機協助友邦海域巡查、防災與國土監測，到調查局派員協助打擊跨國犯罪，台灣正在輸出新的國家能力。



後續觀察重點，是調查局派駐帛琉的具體時程、合作範圍，以及是否涵蓋詐騙金流追查、網路犯罪、毒品走私與海域安全。若這套模式擴展到其他太平洋友邦，台灣外交將不再只是援助，而是共同建立民主友邦的安全防線。

（圖片來源：AI生成）

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