蕭美琴帛琉見證無人機捐贈！台灣把國防科技推進外交第一線 「無人機民主供應鏈」正式上路

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副總統蕭美琴昨（8）日訪問帛琉，出席無人機捐贈暨展演活動。現場展示台灣援贈帛琉的無人機設備，若天候許可，也安排飛行展演，象徵台帛合作從傳統援助，進一步擴展到智慧科技、韌性建設與海域治理。







外交部指出，無人機產業是台灣繼半導體之後的重要戰略產業，也是賴清德政府推動「五大信賴產業」的重要項目。外交部去年成立「無人機外交小組」，希望透過設備援贈、制度交流與人才培訓，協助民主友邦建立無人機應用能力，也推動台灣朝「無人機民主供應鏈亞洲中心」目標前進。

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帛琉是太平洋島國，國土分散、海域廣大，面對海洋資源保護、非法捕撈、防災救援、邊境巡查與公共服務，都需要更有效率的科技工具。台灣提供無人機，不只是送設備，而是把台灣在科技製造、飛控系統、影像辨識與應用服務上的能力，轉化為友邦治理工具。







這場活動的意義，也不只是台帛雙邊合作。中國近年在太平洋地區持續擴張影響力，透過金援、基礎建設、警務合作與政治壓力爭奪島國空間。台灣若能用無人機、防災科技、海域監測與民主供應鏈協助友邦，等於用開放、透明、可信賴的方式，回應中國式滲透。







後續要看帛琉如何實際運用台灣無人機，是用於防災、海域巡查、國土監測、環境保護，還是公共服務管理；也要看這套無人機外交是否複製到其他太平洋友邦與歐洲安全合作場域。台灣無人機，正從產業政策走進外交第一線。













（圖片來源：AI生成）





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