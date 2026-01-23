蕭美琴座車險釀車禍！捷克警逮捕涉案中國情報人員 身分曝光為官媒記者

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

副總統蕭美琴前年出訪捷克期間，遭中國外交及情報人員尾隨，甚至險些釀成車禍，引發國際關注。捷克警方周四表示，已於1月17日逮捕一名在中國情報單位工作的人士。據捷克媒體報導，這名男子被認定是蕭美琴遭尾隨事件的關鍵成員之一，捷克媒體也披露其身分是中國官媒《光明日報》派駐當地的記者，目前全案仍在調查中。

蕭美琴前年出訪捷克期間，遭中國外交及情報人員尾隨，甚至險些釀成車禍。（圖／總統府提供）

這起事件發生在前年3月18日，蕭美琴就職前展開為期3天的捷克訪問行程，捷克軍情局事後指出，期間曾監控到中國情報單位對受保護訪客進行具破壞性的行動。捷克媒體進一步披露，當時一名中國外交官駕車闖紅燈，而蕭美琴的車隊正好通過路口，幾乎引發交通事故。

捷克警方周四宣布逮捕了一名涉嫌與中國情報部門合作的人員。根據捷克媒體「Deník N」披露，這名男子是中國公民，被捷克相關單位認定是蕭美琴遭尾隨事件的關鍵成員之一。

捷克媒體「Seznam Zprávy」進一步指出，根據消息人士透露，這名男子是中國官煤《光明日報》駐布拉格的記者楊藝明，曾取得捷克外交部給予的記者工作許可，採訪過捷克和斯洛伐克政界人士，並試圖從這些受訪者獲取資訊。不過捷克警方對於相關細節均不對外說明，中國駐捷克大使館也尚未對此事回應。

值得注意的是，蕭美琴訪捷克期間遭尾隨事件曝光後，引發國際社會高度關切。捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）當時即表示，捷克有責任確保所有受保護訪客的安全，並對相關行為提出強烈譴責。此外，以色列國會友台小組、美國眾議院外交委員會多數黨團，以及美中戰略競爭特別委員會民主黨團，也相繼發聲批評中方行徑，事件在國際間掀起廣泛討論。

